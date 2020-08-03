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"الجمارك السعودية": بإمكان المستوردين الاستفادة من فترة التمديد المعلنة لمبادرة "التصحيح الذاتي"

لتفادي تطبيق العقوبات المحتملة

قالت "الجمارك السعودية" إنه بإمكان المستورد الآن الاستفادة من فترة التمديد المعلنة لمبادرة "التصحيح الذاتي"، وتأدية الرسوم الجمركية التي لم تستوفَ سابقاً بسبب عدم دقة المعلومات؛ لتفادي تطبيق العقوبات المحتملة.

وقالت "الجمارك السعودية" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "يعتبر برنامج التصحيح الذاتي فرصة مقدمة من الهيئة العامة للجمارك تسمح بموجبها للمستوردين بتصحيح بياناتهم الجمركية وفق شروط وإجراءات محددة.

وأشارت بأن المستوردين يتقدمون من خلال هذه المبادرة بشكل طوعي بطلب تصحيح البيانات الجمركية وتأدية الرسوم الجمركية أو الضرائب التي لم تستوفَ سابقاً بسبب: عدم دقة المعلومات المقدمة في البيانات الجمركية والمتعلقة بالعناصر المميزة للبضاعة (القيمة أو المنشأ أو النوع)، أو وجود أحداث لاحقة لتاريخ تنظيم البيانات الجمركية لم يصرح عنها للهيئة العامة للجمارك.

وتابعت أنه نتيجة لهذا التصحيح الذاتي، وفي حال تقدم صاحب العلاقة بطلب التصحيح قبل اكتشاف الأخطاء من الهيئة العامة للجمارك، أو قبل إصدار إشعار بالتدقيق على قيوده وسجلاته؛ فإنه سيكتفى باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.

https://twitter.com/SaudiCustoms/status/1290334197631062017

الجمارك السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجمارك السعودية": بإمكان المستوردين الاستفادة من فترة التمديد المعلنة لمبادرة "التصحيح الذاتي"
سبق

قالت "الجمارك السعودية" إنه بإمكان المستورد الآن الاستفادة من فترة التمديد المعلنة لمبادرة "التصحيح الذاتي"، وتأدية الرسوم الجمركية التي لم تستوفَ سابقاً بسبب عدم دقة المعلومات؛ لتفادي تطبيق العقوبات المحتملة.

وقالت "الجمارك السعودية" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "يعتبر برنامج التصحيح الذاتي فرصة مقدمة من الهيئة العامة للجمارك تسمح بموجبها للمستوردين بتصحيح بياناتهم الجمركية وفق شروط وإجراءات محددة.

وأشارت بأن المستوردين يتقدمون من خلال هذه المبادرة بشكل طوعي بطلب تصحيح البيانات الجمركية وتأدية الرسوم الجمركية أو الضرائب التي لم تستوفَ سابقاً بسبب: عدم دقة المعلومات المقدمة في البيانات الجمركية والمتعلقة بالعناصر المميزة للبضاعة (القيمة أو المنشأ أو النوع)، أو وجود أحداث لاحقة لتاريخ تنظيم البيانات الجمركية لم يصرح عنها للهيئة العامة للجمارك.

وتابعت أنه نتيجة لهذا التصحيح الذاتي، وفي حال تقدم صاحب العلاقة بطلب التصحيح قبل اكتشاف الأخطاء من الهيئة العامة للجمارك، أو قبل إصدار إشعار بالتدقيق على قيوده وسجلاته؛ فإنه سيكتفى باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.

https://twitter.com/SaudiCustoms/status/1290334197631062017

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
08:56 PM

"الجمارك السعودية": بإمكان المستوردين الاستفادة من فترة التمديد المعلنة لمبادرة "التصحيح الذاتي"

لتفادي تطبيق العقوبات المحتملة

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ذياب الشمري - الرياض
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قالت "الجمارك السعودية" إنه بإمكان المستورد الآن الاستفادة من فترة التمديد المعلنة لمبادرة "التصحيح الذاتي"، وتأدية الرسوم الجمركية التي لم تستوفَ سابقاً بسبب عدم دقة المعلومات؛ لتفادي تطبيق العقوبات المحتملة.

وقالت "الجمارك السعودية" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "يعتبر برنامج التصحيح الذاتي فرصة مقدمة من الهيئة العامة للجمارك تسمح بموجبها للمستوردين بتصحيح بياناتهم الجمركية وفق شروط وإجراءات محددة.

وأشارت بأن المستوردين يتقدمون من خلال هذه المبادرة بشكل طوعي بطلب تصحيح البيانات الجمركية وتأدية الرسوم الجمركية أو الضرائب التي لم تستوفَ سابقاً بسبب: عدم دقة المعلومات المقدمة في البيانات الجمركية والمتعلقة بالعناصر المميزة للبضاعة (القيمة أو المنشأ أو النوع)، أو وجود أحداث لاحقة لتاريخ تنظيم البيانات الجمركية لم يصرح عنها للهيئة العامة للجمارك.

وتابعت أنه نتيجة لهذا التصحيح الذاتي، وفي حال تقدم صاحب العلاقة بطلب التصحيح قبل اكتشاف الأخطاء من الهيئة العامة للجمارك، أو قبل إصدار إشعار بالتدقيق على قيوده وسجلاته؛ فإنه سيكتفى باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.

https://twitter.com/SaudiCustoms/status/1290334197631062017

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