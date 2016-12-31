النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بنهاية دوام اليوم وتستمر أسبوعين.. بدء "إجازة منتصف العام الدراسي"

للطلاب والهيئتَيْن التعليمية والإدارية.. والدراسة تُستأنف 4 جمادى الآخرة

تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي للهيئتين التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية بنهاية دوام اليوم الخميس ولمدة أسبوعين؛ وذلك بحسب التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي الجاري 1441/ 1442هـ؛ حيث تعد الإجازة الأولى بعد فصل دراسي تقدم الدراسة فيه عن بعد، ونجحت وزارة التعليم وكافة منسوبيها من معلمين ومعلمات بتقديمه بالشكل الأكمل والأنسب، بعد الدعم المتواصل من ولاة الأمر -حفظهم الله- لتعليم عن بعد نظراً لجائحة فيروس "كورونا".

وفي التفاصيل، تعود الدراسة مجددًا بعد اجازة الأسبوعين للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات ؛ حيث تُستأنف يوم 4 جمادى الآخر ، الموافق 17/ 1/ 2021 م ، وتستمر حتى 17 رمضان القادم بداية إجازة عيد الفطر المبارك ، الموافق 28/ 4/ 2021م ، وتبدأ الدراسة بعد عيد الفطر في 6/ 10/ 1442 هـ الموافق 17/ 5/ 2021م، وإجازة نهاية العام بنهاية دوام 22/ 10/ 1442هـ، الموافق 2/ 6/ 2021م.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قد رفع أمس الشكر للقيادة على ما تحقق من نجاح اختبارات الفصل الأول، وقال عبر حسابه في "تويتر": "أرفع باسمي ونيابةً عن زملائي وزميلاتي من منسوبي التعليم، خالص الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- على دعمهما المتواصل للتعليم عن بُعد، وما تحقق من نجاح في اختبارات الفصل الدراسي الأول".

وأضاف: "الزملاء والزميلات المعلمون والمعلمات وأعضاء هيئة التدريب في الجامعات والتدريب التقني، أتقدّم لكم بالشكر والتقدير على ما قدّمت من تميز وعطاء لاستمرار العملية التعليمية عن بعد، وما بذلتهم من جهود مخلصة كنت فيها ولا تزالون على قدر من الثقة والمسؤولية، وما سطرتم من قصص التفاني والتفاعل مع طلابكم وطالباتكم، فتحولت معكم الجائحة إلى قصة نجاح لم يتوقف فيها التعليم في وطننا يوماً واحداً".

وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بنهاية دوام اليوم وتستمر أسبوعين.. بدء "إجازة منتصف العام الدراسي"
سبق

تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي للهيئتين التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية بنهاية دوام اليوم الخميس ولمدة أسبوعين؛ وذلك بحسب التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي الجاري 1441/ 1442هـ؛ حيث تعد الإجازة الأولى بعد فصل دراسي تقدم الدراسة فيه عن بعد، ونجحت وزارة التعليم وكافة منسوبيها من معلمين ومعلمات بتقديمه بالشكل الأكمل والأنسب، بعد الدعم المتواصل من ولاة الأمر -حفظهم الله- لتعليم عن بعد نظراً لجائحة فيروس "كورونا".

وفي التفاصيل، تعود الدراسة مجددًا بعد اجازة الأسبوعين للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات ؛ حيث تُستأنف يوم 4 جمادى الآخر ، الموافق 17/ 1/ 2021 م ، وتستمر حتى 17 رمضان القادم بداية إجازة عيد الفطر المبارك ، الموافق 28/ 4/ 2021م ، وتبدأ الدراسة بعد عيد الفطر في 6/ 10/ 1442 هـ الموافق 17/ 5/ 2021م، وإجازة نهاية العام بنهاية دوام 22/ 10/ 1442هـ، الموافق 2/ 6/ 2021م.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قد رفع أمس الشكر للقيادة على ما تحقق من نجاح اختبارات الفصل الأول، وقال عبر حسابه في "تويتر": "أرفع باسمي ونيابةً عن زملائي وزميلاتي من منسوبي التعليم، خالص الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- على دعمهما المتواصل للتعليم عن بُعد، وما تحقق من نجاح في اختبارات الفصل الدراسي الأول".

وأضاف: "الزملاء والزميلات المعلمون والمعلمات وأعضاء هيئة التدريب في الجامعات والتدريب التقني، أتقدّم لكم بالشكر والتقدير على ما قدّمت من تميز وعطاء لاستمرار العملية التعليمية عن بعد، وما بذلتهم من جهود مخلصة كنت فيها ولا تزالون على قدر من الثقة والمسؤولية، وما سطرتم من قصص التفاني والتفاعل مع طلابكم وطالباتكم، فتحولت معكم الجائحة إلى قصة نجاح لم يتوقف فيها التعليم في وطننا يوماً واحداً".

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
11:29 AM

بنهاية دوام اليوم وتستمر أسبوعين.. بدء "إجازة منتصف العام الدراسي"

للطلاب والهيئتَيْن التعليمية والإدارية.. والدراسة تُستأنف 4 جمادى الآخرة

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
2
5,847

تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي للهيئتين التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية بنهاية دوام اليوم الخميس ولمدة أسبوعين؛ وذلك بحسب التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي الجاري 1441/ 1442هـ؛ حيث تعد الإجازة الأولى بعد فصل دراسي تقدم الدراسة فيه عن بعد، ونجحت وزارة التعليم وكافة منسوبيها من معلمين ومعلمات بتقديمه بالشكل الأكمل والأنسب، بعد الدعم المتواصل من ولاة الأمر -حفظهم الله- لتعليم عن بعد نظراً لجائحة فيروس "كورونا".

وفي التفاصيل، تعود الدراسة مجددًا بعد اجازة الأسبوعين للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات ؛ حيث تُستأنف يوم 4 جمادى الآخر ، الموافق 17/ 1/ 2021 م ، وتستمر حتى 17 رمضان القادم بداية إجازة عيد الفطر المبارك ، الموافق 28/ 4/ 2021م ، وتبدأ الدراسة بعد عيد الفطر في 6/ 10/ 1442 هـ الموافق 17/ 5/ 2021م، وإجازة نهاية العام بنهاية دوام 22/ 10/ 1442هـ، الموافق 2/ 6/ 2021م.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قد رفع أمس الشكر للقيادة على ما تحقق من نجاح اختبارات الفصل الأول، وقال عبر حسابه في "تويتر": "أرفع باسمي ونيابةً عن زملائي وزميلاتي من منسوبي التعليم، خالص الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- على دعمهما المتواصل للتعليم عن بُعد، وما تحقق من نجاح في اختبارات الفصل الدراسي الأول".

وأضاف: "الزملاء والزميلات المعلمون والمعلمات وأعضاء هيئة التدريب في الجامعات والتدريب التقني، أتقدّم لكم بالشكر والتقدير على ما قدّمت من تميز وعطاء لاستمرار العملية التعليمية عن بعد، وما بذلتهم من جهود مخلصة كنت فيها ولا تزالون على قدر من الثقة والمسؤولية، وما سطرتم من قصص التفاني والتفاعل مع طلابكم وطالباتكم، فتحولت معكم الجائحة إلى قصة نجاح لم يتوقف فيها التعليم في وطننا يوماً واحداً".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,991
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,801
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,277
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,484

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة