"إغاثي" الملك يدشن الدفعة الرابعة من مشروع توزيع التمور بالمهرة

تستهدف توزيع 6.000 كرتون في أربع مديريات بالمحافظة

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، الدفعة الرابعة من مشروع توزيع التمور في محافظة المهرة اليمنية.

وتستهدف الدفعة توزيع 6.000 كرتون من التمور في أربع مديريات بالمحافظة وهي الغيضة، وحصوين، ومنعر، وشحن.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء اليمنيين.