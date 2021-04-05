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"إغاثي" الملك يدشن الدفعة الرابعة من مشروع توزيع التمور بالمهرة

تستهدف توزيع 6.000 كرتون في أربع مديريات بالمحافظة

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، الدفعة الرابعة من مشروع توزيع التمور في محافظة المهرة اليمنية.

وتستهدف الدفعة توزيع 6.000 كرتون من التمور في أربع مديريات بالمحافظة وهي الغيضة، وحصوين، ومنعر، وشحن.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء اليمنيين.

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"إغاثي" الملك يدشن الدفعة الرابعة من مشروع توزيع التمور بالمهرة
سبق

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، الدفعة الرابعة من مشروع توزيع التمور في محافظة المهرة اليمنية.

وتستهدف الدفعة توزيع 6.000 كرتون من التمور في أربع مديريات بالمحافظة وهي الغيضة، وحصوين، ومنعر، وشحن.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء اليمنيين.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
05:27 PM

"إغاثي" الملك يدشن الدفعة الرابعة من مشروع توزيع التمور بالمهرة

تستهدف توزيع 6.000 كرتون في أربع مديريات بالمحافظة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، الدفعة الرابعة من مشروع توزيع التمور في محافظة المهرة اليمنية.

وتستهدف الدفعة توزيع 6.000 كرتون من التمور في أربع مديريات بالمحافظة وهي الغيضة، وحصوين، ومنعر، وشحن.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء اليمنيين.

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