تدشين 8 مراكز انطلاق دوريات لأمن الطرق على طريق الرين- بيشة

تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية

تنفيذًا لتوجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشّن مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، اليوم، ثمانية مراكز انطلاق دوريات لأمن الطرق على طريق الرين- بيشة، على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من (22.000م2).

يأتي المشروع ضمن خطط وزارة الداخلية لتطوير مقارها الأمنية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وتحقيقًا لتطلعات القيادة، إضافة إلى تمكين رجال أمن الطرق من تحقيق الأمن والسلامة المرورية لعابري الطريق ومرتاديه.

حضر التدشين كلٌ من: مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، ووكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة.

