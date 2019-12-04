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رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان

لتعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية والروابط بين البلدين

يبدأ رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الشقيقة، على رأس وفد من مجلس الشورى؛ تلبية لدعوة تلقاها من رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية أسد قيصر.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس مجلس الشورى، خلال الزيارة، رئيس الجمهورية عارف علوي؛ ورئيس مجلس الوزراء عمران أحمد خان؛ وقائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا.

وسيجري آل الشيخ؛ مباحثات مع كل من رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور صادق سنجراني؛ ورئيس مجلس النواب أسد قيصر؛ تتركز حول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والمجلسين.

وأكد الدكتور عبدالله آل الشيخ -في تصريح صحفي- أن هذه الزيارة تأتي في سياق حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وأخيه رئيس جمهورية باكستان الشقيقة عارف علوي؛ على تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية الراسخة وتقوية أواصر الروابط بين البلدين وشعبيهما الشقيقين, وتنسيق المواقف المشتركة بينهما تجاه مختلف القضايا, إضافة إلى دعم العلاقات البرلمانية الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

ورأى آل الشيخ؛ أن الإرادة المشتركة بين القيادتين الهادفة إلى تعزيز العلاقات الثنائية قد جسّدتها الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وما تم خلالها من التوقيع على عديدٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عديدٍ من المجالات.

وأضاف، أن تبادل الزيارات بين مجلس الشورى ومجلس النواب الباكستاني يعكس الرغبة لدى المجلسين في دفع التعاون بينهما نحو آفاق أرحب بما يعزز العلاقات الأخوية بين البلدين, وبما يواكب عزم وتصميم قادة البلدين على دعم العلاقات الوطيدة التي تترجم رؤية البلدين تجاه عديد من القضايا العربية والإسلامية والدولية.

ويضم وفد مجلس الشورى المرافق لآل الشيخ؛ أعضاء المجلس: أسامة بن عبدالعزيز الربيعة؛ والدكتور أيمن بن صالح فاضل؛ والدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الحرقان.

عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ باكستان مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان
سبق

يبدأ رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الشقيقة، على رأس وفد من مجلس الشورى؛ تلبية لدعوة تلقاها من رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية أسد قيصر.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس مجلس الشورى، خلال الزيارة، رئيس الجمهورية عارف علوي؛ ورئيس مجلس الوزراء عمران أحمد خان؛ وقائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا.

وسيجري آل الشيخ؛ مباحثات مع كل من رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور صادق سنجراني؛ ورئيس مجلس النواب أسد قيصر؛ تتركز حول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والمجلسين.

وأكد الدكتور عبدالله آل الشيخ -في تصريح صحفي- أن هذه الزيارة تأتي في سياق حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وأخيه رئيس جمهورية باكستان الشقيقة عارف علوي؛ على تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية الراسخة وتقوية أواصر الروابط بين البلدين وشعبيهما الشقيقين, وتنسيق المواقف المشتركة بينهما تجاه مختلف القضايا, إضافة إلى دعم العلاقات البرلمانية الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

ورأى آل الشيخ؛ أن الإرادة المشتركة بين القيادتين الهادفة إلى تعزيز العلاقات الثنائية قد جسّدتها الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وما تم خلالها من التوقيع على عديدٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عديدٍ من المجالات.

وأضاف، أن تبادل الزيارات بين مجلس الشورى ومجلس النواب الباكستاني يعكس الرغبة لدى المجلسين في دفع التعاون بينهما نحو آفاق أرحب بما يعزز العلاقات الأخوية بين البلدين, وبما يواكب عزم وتصميم قادة البلدين على دعم العلاقات الوطيدة التي تترجم رؤية البلدين تجاه عديد من القضايا العربية والإسلامية والدولية.

ويضم وفد مجلس الشورى المرافق لآل الشيخ؛ أعضاء المجلس: أسامة بن عبدالعزيز الربيعة؛ والدكتور أيمن بن صالح فاضل؛ والدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الحرقان.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
10:52 AM

رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان

لتعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية والروابط بين البلدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يبدأ رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الشقيقة، على رأس وفد من مجلس الشورى؛ تلبية لدعوة تلقاها من رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية أسد قيصر.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس مجلس الشورى، خلال الزيارة، رئيس الجمهورية عارف علوي؛ ورئيس مجلس الوزراء عمران أحمد خان؛ وقائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا.

وسيجري آل الشيخ؛ مباحثات مع كل من رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور صادق سنجراني؛ ورئيس مجلس النواب أسد قيصر؛ تتركز حول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والمجلسين.

وأكد الدكتور عبدالله آل الشيخ -في تصريح صحفي- أن هذه الزيارة تأتي في سياق حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وأخيه رئيس جمهورية باكستان الشقيقة عارف علوي؛ على تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية الراسخة وتقوية أواصر الروابط بين البلدين وشعبيهما الشقيقين, وتنسيق المواقف المشتركة بينهما تجاه مختلف القضايا, إضافة إلى دعم العلاقات البرلمانية الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

ورأى آل الشيخ؛ أن الإرادة المشتركة بين القيادتين الهادفة إلى تعزيز العلاقات الثنائية قد جسّدتها الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وما تم خلالها من التوقيع على عديدٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عديدٍ من المجالات.

وأضاف، أن تبادل الزيارات بين مجلس الشورى ومجلس النواب الباكستاني يعكس الرغبة لدى المجلسين في دفع التعاون بينهما نحو آفاق أرحب بما يعزز العلاقات الأخوية بين البلدين, وبما يواكب عزم وتصميم قادة البلدين على دعم العلاقات الوطيدة التي تترجم رؤية البلدين تجاه عديد من القضايا العربية والإسلامية والدولية.

ويضم وفد مجلس الشورى المرافق لآل الشيخ؛ أعضاء المجلس: أسامة بن عبدالعزيز الربيعة؛ والدكتور أيمن بن صالح فاضل؛ والدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الحرقان.

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