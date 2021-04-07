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بعد توقف 10 سنوات.. السعودية تسمح باستيراد الماشية من أستراليا

على خلفية إنشاء مسار جديد يزيد من فرص تصدير الأغنام للمملكة

سمحت المملكة العربية السعودية، باستيراد الماشية من أستراليا عقب توقف دام نحو عشر سنوات بسبب خلاف حول النظام الأسترالي "ايسكاس" الذي يفرض إخضاع المواشي الأسترالية للرقابة في جميع الدول التي يتم التصدير لها، وهو النظام الذي رفضه عديد من الدول.

وقالت وزارة الزراعة الأسترالية في بيان: تم إنشاء مسار جديد مما يزيد من فرص تصدير الأغنام الأسترالية إلى السعودية.

وأكّد وزير الزراعة الأسترالي، أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع النظراء السعوديين، بشأن المسار الجديد الذي يلبي المتطلبات السعودية.

وكان المسؤولون الأستراليون يطالبون، منذ عدة سنوات، بضرورة البحث عن حلول عاجلة لعدم خسارة السوق السعودي الذي تصدّر له سنوياً أستراليا نحو مليون خروف أسترالي، عقب ملاحظة تحول السعوديين إلى أسواق بديلة، وهو ما يعني خسارة كبيرة تعرضت لها أستراليا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد توقف 10 سنوات.. السعودية تسمح باستيراد الماشية من أستراليا
سبق

سمحت المملكة العربية السعودية، باستيراد الماشية من أستراليا عقب توقف دام نحو عشر سنوات بسبب خلاف حول النظام الأسترالي "ايسكاس" الذي يفرض إخضاع المواشي الأسترالية للرقابة في جميع الدول التي يتم التصدير لها، وهو النظام الذي رفضه عديد من الدول.

وقالت وزارة الزراعة الأسترالية في بيان: تم إنشاء مسار جديد مما يزيد من فرص تصدير الأغنام الأسترالية إلى السعودية.

وأكّد وزير الزراعة الأسترالي، أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع النظراء السعوديين، بشأن المسار الجديد الذي يلبي المتطلبات السعودية.

وكان المسؤولون الأستراليون يطالبون، منذ عدة سنوات، بضرورة البحث عن حلول عاجلة لعدم خسارة السوق السعودي الذي تصدّر له سنوياً أستراليا نحو مليون خروف أسترالي، عقب ملاحظة تحول السعوديين إلى أسواق بديلة، وهو ما يعني خسارة كبيرة تعرضت لها أستراليا.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
12:37 PM

بعد توقف 10 سنوات.. السعودية تسمح باستيراد الماشية من أستراليا

على خلفية إنشاء مسار جديد يزيد من فرص تصدير الأغنام للمملكة

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خالد علي - الرياض
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سمحت المملكة العربية السعودية، باستيراد الماشية من أستراليا عقب توقف دام نحو عشر سنوات بسبب خلاف حول النظام الأسترالي "ايسكاس" الذي يفرض إخضاع المواشي الأسترالية للرقابة في جميع الدول التي يتم التصدير لها، وهو النظام الذي رفضه عديد من الدول.

وقالت وزارة الزراعة الأسترالية في بيان: تم إنشاء مسار جديد مما يزيد من فرص تصدير الأغنام الأسترالية إلى السعودية.

وأكّد وزير الزراعة الأسترالي، أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع النظراء السعوديين، بشأن المسار الجديد الذي يلبي المتطلبات السعودية.

وكان المسؤولون الأستراليون يطالبون، منذ عدة سنوات، بضرورة البحث عن حلول عاجلة لعدم خسارة السوق السعودي الذي تصدّر له سنوياً أستراليا نحو مليون خروف أسترالي، عقب ملاحظة تحول السعوديين إلى أسواق بديلة، وهو ما يعني خسارة كبيرة تعرضت لها أستراليا.

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