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زفّ بشرى انخفاض معدل الوفيات وأن 96% من اسرة العناية المركزة شاغرة

وزير الصحة: اطمئنوا .. أنتم في السعودية تحت ظل قيادة جعلت صحة الانسان أولاً

وزير الصحة: اطمئنوا .. أنتم في السعودية تحت ظل قيادة جعلت صحة الانسان أولاً

زفّ بشرى انخفاض معدل الوفيات وأن 96% من اسرة العناية المركزة شاغرة

زف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بشرى الانخفاض الكبير في معدل الوفيات من فيروس كورونا بالمملكة ، وأن 96% من اسرة العناية المركزة شاغرة.
وقال : اطمئنوا أنتم في المملكة العربية السعودية تحت ظل قيادة وضعت صحة الإنسان أولاً.

وفيما يلي نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم
بداية اتقدم بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين على الدعم اللامحدود للقطاع الصحي كما اشكر سمو ولي العهد على المتابعة اليومية والمستمرة الدقيقة نظرا لحرص سموه الشديد على صحة وسلامة الجميع.

لقد لاحظتم ازدياد الحالات في الأسبوعين الماضية والتي تجاوزت ١٠٠٠ حالة يوميا وهذا نتيجة للفحص الموسع الذي تقوم به الفرق الصحية في جميع مناطق المملكة.
ورغم ذلك فإننا نبشركم ولله الحمد أن معدل الوفيات في المملكة منخفض جداً.. فمعدل الوفيات العالمي يبلغ ٧٪؜ في حين أن المعدل في المملكة هو أقل من فاصلة سبعة بالمائة.
أي أن المعدل العالمي أكثر من عشرة أضعاف المعدل في المملكة وهذا لسببين رئيسيين:

السبب الأول وجود بروتوكول علاجي دقيق وموحد طورته وزارة الصحة من خلال مجموعة من الخبراء السعوديين والذين يقومون بالاجتماع بشكل يومي لتحديث البروتوكول بناء على كل جديد في طرق العلاج.

السبب الثاني هو نتيجة الفحص الموسع والمسح النشط الذي نقوم من خلاله بتتبع الحالات والبحث عنها والوصول لها قبل انتشارها وقبل أن تسوء الحالات. والحمد لله أن هذا نتج عنه سرعة تقصي وعلاج الحالات بشكل عاجل.

ومن الأخبار الجيدة فإن الدولة منذ بداية الجائحة عملت على تخصيص آلاف الأسرة للعناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لمرضى فيروس كورونا الجديد. والحمدلله الشاغر منها اليوم أكثر من 96% وبتطبيقكم الإجراءات الوقائية فلن نحتاج لها بإذن الله.


ولازلت أقول أن الخطر لازال قائما ودعمكم ومساعدتكم في تطبيق الإجراءات الوقائية مهم جداً في هذه الجائحة فأنتم شركاء لنا في مواجهة الفيروس.

وأشدد أن الأشخاص الأكثر خطورة للإصابة الشديدة بالفيروس من هم أكبر من ٦٥ سنة أو لديهم أمراض مزمنة أو لديهم صعوبات تنفسية.

وفي الختام أقول اطمئنوا أنتم في المملكة العربية السعودية تحت ظل قيادة وضعت صحة الإنسان أولاً.

وزير الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصحة: اطمئنوا .. أنتم في السعودية تحت ظل قيادة جعلت صحة الانسان أولاً
سبق

زف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بشرى الانخفاض الكبير في معدل الوفيات من فيروس كورونا بالمملكة ، وأن 96% من اسرة العناية المركزة شاغرة.
وقال : اطمئنوا أنتم في المملكة العربية السعودية تحت ظل قيادة وضعت صحة الإنسان أولاً.

وفيما يلي نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم
بداية اتقدم بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين على الدعم اللامحدود للقطاع الصحي كما اشكر سمو ولي العهد على المتابعة اليومية والمستمرة الدقيقة نظرا لحرص سموه الشديد على صحة وسلامة الجميع.

لقد لاحظتم ازدياد الحالات في الأسبوعين الماضية والتي تجاوزت ١٠٠٠ حالة يوميا وهذا نتيجة للفحص الموسع الذي تقوم به الفرق الصحية في جميع مناطق المملكة.
ورغم ذلك فإننا نبشركم ولله الحمد أن معدل الوفيات في المملكة منخفض جداً.. فمعدل الوفيات العالمي يبلغ ٧٪؜ في حين أن المعدل في المملكة هو أقل من فاصلة سبعة بالمائة.
أي أن المعدل العالمي أكثر من عشرة أضعاف المعدل في المملكة وهذا لسببين رئيسيين:

السبب الأول وجود بروتوكول علاجي دقيق وموحد طورته وزارة الصحة من خلال مجموعة من الخبراء السعوديين والذين يقومون بالاجتماع بشكل يومي لتحديث البروتوكول بناء على كل جديد في طرق العلاج.

السبب الثاني هو نتيجة الفحص الموسع والمسح النشط الذي نقوم من خلاله بتتبع الحالات والبحث عنها والوصول لها قبل انتشارها وقبل أن تسوء الحالات. والحمد لله أن هذا نتج عنه سرعة تقصي وعلاج الحالات بشكل عاجل.

ومن الأخبار الجيدة فإن الدولة منذ بداية الجائحة عملت على تخصيص آلاف الأسرة للعناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لمرضى فيروس كورونا الجديد. والحمدلله الشاغر منها اليوم أكثر من 96% وبتطبيقكم الإجراءات الوقائية فلن نحتاج لها بإذن الله.


ولازلت أقول أن الخطر لازال قائما ودعمكم ومساعدتكم في تطبيق الإجراءات الوقائية مهم جداً في هذه الجائحة فأنتم شركاء لنا في مواجهة الفيروس.

وأشدد أن الأشخاص الأكثر خطورة للإصابة الشديدة بالفيروس من هم أكبر من ٦٥ سنة أو لديهم أمراض مزمنة أو لديهم صعوبات تنفسية.

وفي الختام أقول اطمئنوا أنتم في المملكة العربية السعودية تحت ظل قيادة وضعت صحة الإنسان أولاً.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
04:14 AM
اخر تعديل
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
09:18 AM

وزير الصحة: اطمئنوا .. أنتم في السعودية تحت ظل قيادة جعلت صحة الانسان أولاً

زفّ بشرى انخفاض معدل الوفيات وأن 96% من اسرة العناية المركزة شاغرة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
117
77,797

زف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بشرى الانخفاض الكبير في معدل الوفيات من فيروس كورونا بالمملكة ، وأن 96% من اسرة العناية المركزة شاغرة.
وقال : اطمئنوا أنتم في المملكة العربية السعودية تحت ظل قيادة وضعت صحة الإنسان أولاً.

وفيما يلي نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم
بداية اتقدم بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين على الدعم اللامحدود للقطاع الصحي كما اشكر سمو ولي العهد على المتابعة اليومية والمستمرة الدقيقة نظرا لحرص سموه الشديد على صحة وسلامة الجميع.

لقد لاحظتم ازدياد الحالات في الأسبوعين الماضية والتي تجاوزت ١٠٠٠ حالة يوميا وهذا نتيجة للفحص الموسع الذي تقوم به الفرق الصحية في جميع مناطق المملكة.
ورغم ذلك فإننا نبشركم ولله الحمد أن معدل الوفيات في المملكة منخفض جداً.. فمعدل الوفيات العالمي يبلغ ٧٪؜ في حين أن المعدل في المملكة هو أقل من فاصلة سبعة بالمائة.
أي أن المعدل العالمي أكثر من عشرة أضعاف المعدل في المملكة وهذا لسببين رئيسيين:

السبب الأول وجود بروتوكول علاجي دقيق وموحد طورته وزارة الصحة من خلال مجموعة من الخبراء السعوديين والذين يقومون بالاجتماع بشكل يومي لتحديث البروتوكول بناء على كل جديد في طرق العلاج.

السبب الثاني هو نتيجة الفحص الموسع والمسح النشط الذي نقوم من خلاله بتتبع الحالات والبحث عنها والوصول لها قبل انتشارها وقبل أن تسوء الحالات. والحمد لله أن هذا نتج عنه سرعة تقصي وعلاج الحالات بشكل عاجل.

ومن الأخبار الجيدة فإن الدولة منذ بداية الجائحة عملت على تخصيص آلاف الأسرة للعناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لمرضى فيروس كورونا الجديد. والحمدلله الشاغر منها اليوم أكثر من 96% وبتطبيقكم الإجراءات الوقائية فلن نحتاج لها بإذن الله.


ولازلت أقول أن الخطر لازال قائما ودعمكم ومساعدتكم في تطبيق الإجراءات الوقائية مهم جداً في هذه الجائحة فأنتم شركاء لنا في مواجهة الفيروس.

وأشدد أن الأشخاص الأكثر خطورة للإصابة الشديدة بالفيروس من هم أكبر من ٦٥ سنة أو لديهم أمراض مزمنة أو لديهم صعوبات تنفسية.

وفي الختام أقول اطمئنوا أنتم في المملكة العربية السعودية تحت ظل قيادة وضعت صحة الإنسان أولاً.

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