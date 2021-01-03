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"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على الباحة تستمر حتى 9 مساءً

قال: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات عدة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطارٍ رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والمندق وبلجرشي وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على الباحة تستمر حتى 9 مساءً
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطارٍ رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والمندق وبلجرشي وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
11:03 AM

المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على الباحة تستمر حتى 9 مساءً

قال: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات عدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطارٍ رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والمندق وبلجرشي وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

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