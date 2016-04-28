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"الصحة": تسجيل 1062 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 867 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 1062 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 867 خلال الـ24 ساعة الماضية

‬أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021، تسجيل 1062 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 415281 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 867 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 398,454 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6935 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9892 والحالات الحرجة 1298 حالة.

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"الصحة": تسجيل 1062 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 867 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

‬أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021، تسجيل 1062 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 415281 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 867 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 398,454 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6935 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9892 والحالات الحرجة 1298 حالة.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
03:39 PM

"الصحة": تسجيل 1062 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 867 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
6,373

‬أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021، تسجيل 1062 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 415281 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 867 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 398,454 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6935 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9892 والحالات الحرجة 1298 حالة.

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