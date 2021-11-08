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بالصور.. الغيوم الرعدية والأمطار تُجسد شتاء الطائف

ساعات النهار تتحول لـ"ليل".. ودرجات الحرارة تنخفض

تصوير: ماجد عسيري

جددت "الطائف" علاقتها بالأجواء الجاذبة الممتزجة بالأمطار، بعدما سبقتها الغيوم والصواعق الرعدية، فيما تحولت ساعات عصر اليوم إلى ظلامٍ دامس نتيجة تعانق الغيم ببعضه واختفاء الشمس، لتنهمر الأمطار، وترسم لوحة عشق جديدة عنوانها "الطائف الماطر".

تلك الأمطار التي هطلت اليوم على "الطائف" كانت استكمالاً لقصة الجمال، حيث تحولت شوارعها إلى أنهارٍ جارية، وتدفقت مياهها من بين صخور الجبال؛ ما أدى لانخفاض درجات الحرارة، وارتفاع وتيرة البرد، خصوصاً فترة الليل، لتبدأ بعدها رحلة البحث عن المعاطف والملابس الشتوية لاتقاء ذلك التيار البارد.

وتعد تلك الحالة المطرية التي شهدتها "الطائف" اليوم استكمالا لما كانت عليه في الأيام الماضية، بعد حالة فاتنة ظهرت يوم السبت الماضي، عندما تحول "الشفا"، المقصد السياحي، إلى بُقعةٍ بيضاء متفردة، كساها البرد، وبات جوها الثلجي عنواناً يتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

المصور "ماجد عسيري" زود "سبق" ببعض صور احترافية جسدت الحالة المطرية للطائف اليوم، ونقلَ بعدسته مظاهر جمال العروس التي حباها الله به، ولازالت بسببها مصيفاً فاخراً، ومقصداً سياحياً متفرداً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. الغيوم الرعدية والأمطار تُجسد شتاء الطائف
سبق

تصوير: ماجد عسيري

جددت "الطائف" علاقتها بالأجواء الجاذبة الممتزجة بالأمطار، بعدما سبقتها الغيوم والصواعق الرعدية، فيما تحولت ساعات عصر اليوم إلى ظلامٍ دامس نتيجة تعانق الغيم ببعضه واختفاء الشمس، لتنهمر الأمطار، وترسم لوحة عشق جديدة عنوانها "الطائف الماطر".

تلك الأمطار التي هطلت اليوم على "الطائف" كانت استكمالاً لقصة الجمال، حيث تحولت شوارعها إلى أنهارٍ جارية، وتدفقت مياهها من بين صخور الجبال؛ ما أدى لانخفاض درجات الحرارة، وارتفاع وتيرة البرد، خصوصاً فترة الليل، لتبدأ بعدها رحلة البحث عن المعاطف والملابس الشتوية لاتقاء ذلك التيار البارد.

وتعد تلك الحالة المطرية التي شهدتها "الطائف" اليوم استكمالا لما كانت عليه في الأيام الماضية، بعد حالة فاتنة ظهرت يوم السبت الماضي، عندما تحول "الشفا"، المقصد السياحي، إلى بُقعةٍ بيضاء متفردة، كساها البرد، وبات جوها الثلجي عنواناً يتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

المصور "ماجد عسيري" زود "سبق" ببعض صور احترافية جسدت الحالة المطرية للطائف اليوم، ونقلَ بعدسته مظاهر جمال العروس التي حباها الله به، ولازالت بسببها مصيفاً فاخراً، ومقصداً سياحياً متفرداً.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
11:00 PM

بالصور.. الغيوم الرعدية والأمطار تُجسد شتاء الطائف

ساعات النهار تتحول لـ"ليل".. ودرجات الحرارة تنخفض

A A A
فهد العتيبي - الطائف
2
1,872

تصوير: ماجد عسيري

جددت "الطائف" علاقتها بالأجواء الجاذبة الممتزجة بالأمطار، بعدما سبقتها الغيوم والصواعق الرعدية، فيما تحولت ساعات عصر اليوم إلى ظلامٍ دامس نتيجة تعانق الغيم ببعضه واختفاء الشمس، لتنهمر الأمطار، وترسم لوحة عشق جديدة عنوانها "الطائف الماطر".

تلك الأمطار التي هطلت اليوم على "الطائف" كانت استكمالاً لقصة الجمال، حيث تحولت شوارعها إلى أنهارٍ جارية، وتدفقت مياهها من بين صخور الجبال؛ ما أدى لانخفاض درجات الحرارة، وارتفاع وتيرة البرد، خصوصاً فترة الليل، لتبدأ بعدها رحلة البحث عن المعاطف والملابس الشتوية لاتقاء ذلك التيار البارد.

وتعد تلك الحالة المطرية التي شهدتها "الطائف" اليوم استكمالا لما كانت عليه في الأيام الماضية، بعد حالة فاتنة ظهرت يوم السبت الماضي، عندما تحول "الشفا"، المقصد السياحي، إلى بُقعةٍ بيضاء متفردة، كساها البرد، وبات جوها الثلجي عنواناً يتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

المصور "ماجد عسيري" زود "سبق" ببعض صور احترافية جسدت الحالة المطرية للطائف اليوم، ونقلَ بعدسته مظاهر جمال العروس التي حباها الله به، ولازالت بسببها مصيفاً فاخراً، ومقصداً سياحياً متفرداً.

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