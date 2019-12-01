حفل اعتزال كرنفالي لنجم الهلال ياسر القحطاني

في وداعية "القناص" بمشاركة نجوم الكرة

وضع ياسر القحطاني حداً لمسيرته الكروية بإقامة مهرجان اعتزاله بلقاء جمع فريقه السابق الهلال مع فريق Y20 على أرضية ملعب جامعة الملك سعود بالرياض وسط حضور جماهيري كبير انتهى بفوز الهلال (5-4).

دخل فريق الهلال اللقاء بقائمة مؤلفة من محمد الدعيع بحراسة المرمى، حسن كادش، جانغ هيون سو، محمد جحفلي، أمير كردي، جوستافو كويلار، كارلوس أدواردو، يوسف الثنيان، مارسيلو كماتشو، محمد الشلهوب، سامي الجابر.

بينما دخل فريق Y20 المكون من وليد العبدالله بحراسة المرمى، أسامة هوساوي، حسين عبدالغني، والروماني ميريل رادوي، والكوري الجنوبي لي يونغ بيو، الهولندي فان بيرسي، الكاميروني صامويل إيتو، الإيطالي فرانشيسكو توتي، الإيطالي ديل بييرو، طارق التايب، إضافة للنجم ياسر القحطاني.

لم تتأخر الإثارة كثيراً حيث افتتح النجم كماتشو أهداف اللقاء في الدقيقة 7 من تسديدة ذكية ارتطمت بجسم المدافع الكوري الجنوبي لي يونغ بيو انحرف مسارها لتخادع الحارس وليد عبدالله وتستقر في الشباك.

وعزز الكابتن سامي الجابر ثاني أهداف الهلال بلمسة فنية جميلة ذكرت الجماهير الحاضرة بالزمن الجميل مستغلاً التمريرة المميزة من كارلوس أدواردو واجه من خلالها وليد عبدالله قبل أن يسدد كرة بكعب قدمه استقرت في الشباك.

لم يكتف لاعبو الهلال بالهدفين إذا أضاف النجم البرازيلي كارلوس أدواردو الهدف الثالث من تصويبة ذكية من خارج منطقة الجزاء وقف أمامها وليد عبدالله عاجزاً عن التصدي لها لتعانق شباكه معلنة عن ثالث الأهداف بالدقيقة 17.

بعدها قدم فريق Y20عدة محاولات أملاً في تعديل النتيجة لكن محمد الدعيع وقف سداً منيعاً أمام هجمات فريق ياسر التي بدأها القحطاني بنفسه بتسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء تصدى لها الأخطبوط بكل اقتدار تبعه فان بيرسي بانفرادة كان لها الدعيع بالمرصاد ،ثم انسل بعدها القحطاني خلف المدافعين منفرداً بعد تمريرة صامويل أيتو لكن يقظة عميد لاعبي العالم أنقذت الموقف.

وأخيراً نجح عريس الحفل بتقليص الفارق بتسجيل هدف جميل يحمل ماركة القناص ليكسب بذلك الرهان بينه وبين الأخطبوط محمد الدعيع من تصويبة رائعة وصلته من أسطورة روما توتي لف حول نفسه قبل أن يطلقها قذيفة صاروخية استقرت في أقصى الزاوية اليمنى بالدقيقة 27.

في الشوط الثاني شارك ياسر القحطاني مع فريقه الهلال بينما كانت مفاجأة الحفل مشاركة الساحر البرازيلي رونالدينهو مع فريق Y20 إلى جانب السويدي ويلهامسون والنجم الإماراتي عموري.

ولم يمض وقت طويل حتى تمكن صالح الشهري من تدوين رابع الأهداف للهلال برأسية مميزة مستثمراً العرضية المثالية من ياسر القحطاني ليتابعها في شباك وليد عبدالله.

ورفض النجم التاريخي لفريق الهلال محمد الشلهوب صاحب الرقم القياسي بالتتويج بعدد البطولات إلا أن يشارك فرحة رفيق دربه في حفل اعتزاله بتسجيله الهدف الخامس من تصويبة أرضية زاحفة.

ومن جملة فنية مميزة تبادل فيها الثلاثي المتميز رونالدينهو وعموري وأحمد الفريدي الكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن تصل الكرة إلى الأخير الذي أودعها في شباك محمد الواكد هدفاً ثانياً لفريق Y20.



وكعادته أبى الساحر رونالدينيهو إلا أن يضع بصمته السحرية في عالم المستديرة بتسجيله هدف تقليص الفارق بعد ثنائية جميلة مع عموري.

وواصل النجم الإماراتي تقديم الهدايا لزملائه بفريق Y20 حينما قدم كرة بينية ذكية إلى السويدي ويلهامسون الذي تمكن من تسجيل الهدف الرابع لفريق ياسر القحطاني.



