"آل الشيخ": ٣ آلاف فعالية في موسم الرياض 50 فقط منها غنائية

انتقد تسليط الضوء على المناسبات الغنائية لمهاجمتها

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن عدد فعاليات موسم الرياض، وصل إلى ٣ آلاف فعالية مختلفة وتناسب كافة الشرائح.

ووجه "آل الشيخ" انتقاداً لبعض الأصوات التي سلطت نقدها على فقرات الأغاني في برامج الترفيه، رغم أنها لا تمثل إلا نسبة بسيطة بين الفعاليات المتنوعة، متمنياً ألا يسمع ذلك في موسم الرياض الذي احتوى على ٣ آلاف فعالية، ٥٠ منها فقط متعلقة بالأغاني.

وقال “آل الشيخ"، عبر مقطع فيديو لمنتقدي برامج الترفيه: "الحين أنا أتمنى ما عاد نسمع كلمة إن ما عندكم إلا الأغاني، موسم الرياض ٣ آلاف فعالية ٥٠ فقط منها الأغاني".

وأضاف موجهاً كلامه للمنتقدين: "يعني أنتم تركتوا ٢٩٥٠ فعالية، وركزتوا في الخمسين!".

يذكر أن موسم الرياض سينطلق في 15 أكتوبر 2019، وينتهي في 15 ديسمبر 2019.