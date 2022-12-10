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شاهد.. شباب جدة يستعرضون مهاراتهم في افتتاح أول صالة تزلج في المملكة

وسط حضور كبير وتفاعل من المهتمين

شهدت مدينة جدة ولأول مرةٍ في المملكة العربية السعودية افتتاح "جدة سكيت بارك" وهي ساحة مخصصة لرياضة التزلج بأنواعها المتعددة تحت ابتكار المهندس أحمد السيّد، مالك شركة "هواية" التي تستورد المنتجات الخاصّة برياضة التزلج والدراجات.

لقى الإفتتاح إقبالاً كبيراً من الحاضرين من جميع مناطق المملكة حيث ارتفع عدد الزائرين لأوّل يوم ما يفوق 2000 شخص، وتهدفُ إلى كسر حاجز الخوف وإثارة روح التحدّي لدى الإنسان ما بين تجربة حمل الحيوانات الغير معتاد عليها من ثعابين وتماسيح ونسورٍ وعقارب وما بين كسر الخوف بتجربة هذه الرياضة التي يهابها الكثيرون بالرغم من متعتها.

حضر الافتتاح عدد من الإعلاميين وأعضاء من جمعية الثقافة والفنون والمشاهير من جميع المنطقة الغربية بإشراف الإعلامية مودة المحمدي.

وقدمت الكثير من الفقرات المتنوعة ومن تلك الفقرات, عروض متنوعة للاعبي الإسكيت بجميع أنواعه وأظهروا فيها مدى قدرتهم على إقناعِ الحاضرين بجمال هذه الرياضة .

كما قدّم عرض موهبة تقليد الأصوات بالطريقة الفكاهية لـلموهوب عبد الرحمن العتيبي وعرض الستاند أب كوميدي للكوميديان علاء بن بحر واستعراض حر للعب بالكرة بالإضافة إلى زاوية الحيوانات المتنوعة التي كانت جانباً ثانوياً أثار إعجاب الحاضرين بتجربة حمل الحيوانات والسماح بالتصوير معها تحت قيادة مجموعة من الشباب الطامحين سلطان العماري ومحمد الحبشي وفيصل باطهف.

وبعد انتهاء استعراض الفقرات تم السّحب على هدايا مقدمة من شركة هواية للحاضرين كتشجيع لهم وتقديرا لحضورهم، وتم الإعلان عن بدء استقبال المتدربين من الشباب وتخصيص أيامٍ محددة للفتيات لبدء تعليمهم وتدريبهم على جميع أنواع الرياضات المتواجدة في الساحة تحت تدريب مدربين معتمدين دولياً في فنون التزلج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. شباب جدة يستعرضون مهاراتهم في افتتاح أول صالة تزلج في المملكة
سبق

شهدت مدينة جدة ولأول مرةٍ في المملكة العربية السعودية افتتاح "جدة سكيت بارك" وهي ساحة مخصصة لرياضة التزلج بأنواعها المتعددة تحت ابتكار المهندس أحمد السيّد، مالك شركة "هواية" التي تستورد المنتجات الخاصّة برياضة التزلج والدراجات.

لقى الإفتتاح إقبالاً كبيراً من الحاضرين من جميع مناطق المملكة حيث ارتفع عدد الزائرين لأوّل يوم ما يفوق 2000 شخص، وتهدفُ إلى كسر حاجز الخوف وإثارة روح التحدّي لدى الإنسان ما بين تجربة حمل الحيوانات الغير معتاد عليها من ثعابين وتماسيح ونسورٍ وعقارب وما بين كسر الخوف بتجربة هذه الرياضة التي يهابها الكثيرون بالرغم من متعتها.

حضر الافتتاح عدد من الإعلاميين وأعضاء من جمعية الثقافة والفنون والمشاهير من جميع المنطقة الغربية بإشراف الإعلامية مودة المحمدي.

وقدمت الكثير من الفقرات المتنوعة ومن تلك الفقرات, عروض متنوعة للاعبي الإسكيت بجميع أنواعه وأظهروا فيها مدى قدرتهم على إقناعِ الحاضرين بجمال هذه الرياضة .

كما قدّم عرض موهبة تقليد الأصوات بالطريقة الفكاهية لـلموهوب عبد الرحمن العتيبي وعرض الستاند أب كوميدي للكوميديان علاء بن بحر واستعراض حر للعب بالكرة بالإضافة إلى زاوية الحيوانات المتنوعة التي كانت جانباً ثانوياً أثار إعجاب الحاضرين بتجربة حمل الحيوانات والسماح بالتصوير معها تحت قيادة مجموعة من الشباب الطامحين سلطان العماري ومحمد الحبشي وفيصل باطهف.

وبعد انتهاء استعراض الفقرات تم السّحب على هدايا مقدمة من شركة هواية للحاضرين كتشجيع لهم وتقديرا لحضورهم، وتم الإعلان عن بدء استقبال المتدربين من الشباب وتخصيص أيامٍ محددة للفتيات لبدء تعليمهم وتدريبهم على جميع أنواع الرياضات المتواجدة في الساحة تحت تدريب مدربين معتمدين دولياً في فنون التزلج.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
09:25 PM

شاهد.. شباب جدة يستعرضون مهاراتهم في افتتاح أول صالة تزلج في المملكة

وسط حضور كبير وتفاعل من المهتمين

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عبدالعزيز السلمي - جدة
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5,039

شهدت مدينة جدة ولأول مرةٍ في المملكة العربية السعودية افتتاح "جدة سكيت بارك" وهي ساحة مخصصة لرياضة التزلج بأنواعها المتعددة تحت ابتكار المهندس أحمد السيّد، مالك شركة "هواية" التي تستورد المنتجات الخاصّة برياضة التزلج والدراجات.

لقى الإفتتاح إقبالاً كبيراً من الحاضرين من جميع مناطق المملكة حيث ارتفع عدد الزائرين لأوّل يوم ما يفوق 2000 شخص، وتهدفُ إلى كسر حاجز الخوف وإثارة روح التحدّي لدى الإنسان ما بين تجربة حمل الحيوانات الغير معتاد عليها من ثعابين وتماسيح ونسورٍ وعقارب وما بين كسر الخوف بتجربة هذه الرياضة التي يهابها الكثيرون بالرغم من متعتها.

حضر الافتتاح عدد من الإعلاميين وأعضاء من جمعية الثقافة والفنون والمشاهير من جميع المنطقة الغربية بإشراف الإعلامية مودة المحمدي.

وقدمت الكثير من الفقرات المتنوعة ومن تلك الفقرات, عروض متنوعة للاعبي الإسكيت بجميع أنواعه وأظهروا فيها مدى قدرتهم على إقناعِ الحاضرين بجمال هذه الرياضة .

كما قدّم عرض موهبة تقليد الأصوات بالطريقة الفكاهية لـلموهوب عبد الرحمن العتيبي وعرض الستاند أب كوميدي للكوميديان علاء بن بحر واستعراض حر للعب بالكرة بالإضافة إلى زاوية الحيوانات المتنوعة التي كانت جانباً ثانوياً أثار إعجاب الحاضرين بتجربة حمل الحيوانات والسماح بالتصوير معها تحت قيادة مجموعة من الشباب الطامحين سلطان العماري ومحمد الحبشي وفيصل باطهف.

وبعد انتهاء استعراض الفقرات تم السّحب على هدايا مقدمة من شركة هواية للحاضرين كتشجيع لهم وتقديرا لحضورهم، وتم الإعلان عن بدء استقبال المتدربين من الشباب وتخصيص أيامٍ محددة للفتيات لبدء تعليمهم وتدريبهم على جميع أنواع الرياضات المتواجدة في الساحة تحت تدريب مدربين معتمدين دولياً في فنون التزلج.

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