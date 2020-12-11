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الولايات المتحدة تسجل 203,229 إصابة مؤكدة و2,760 حالة وفاة بكورونا

خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 203,229 إصابة مؤكدة و2,760 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 15,474,800 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 291,522 حالة وفاة.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة تسجل 203,229 إصابة مؤكدة و2,760 حالة وفاة بكورونا
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 203,229 إصابة مؤكدة و2,760 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 15,474,800 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 291,522 حالة وفاة.

11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442
10:03 PM

الولايات المتحدة تسجل 203,229 إصابة مؤكدة و2,760 حالة وفاة بكورونا

خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 203,229 إصابة مؤكدة و2,760 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 15,474,800 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 291,522 حالة وفاة.

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