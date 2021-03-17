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مقتل 7 وإصابة 2 بإطلاق نار في جورجيا الأمريكية

السلطات تبحث عن مشتبه فيهم تمّ رصدهم عبر الكاميرات

أفادت شبكة CNN الأمريكية بمقتل 7 أشخاص وإصابة 2 بإطلاق نار في ثلاثة منتجعات صحية بضواحي أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية.

وقال المحققون إنهم يحاولون تحديد ما إذا كانت عمليات إطلاق النار متصلة ببعضها أم لا.

وأعلنت السلطات أنها تبحث عن مشتبه فيهم تمّ رصدهم عبر كاميرات المراقبة في أماكن الحوادث أثناء إطلاق النار.

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مقتل 7 وإصابة 2 بإطلاق نار في جورجيا الأمريكية
سبق

أفادت شبكة CNN الأمريكية بمقتل 7 أشخاص وإصابة 2 بإطلاق نار في ثلاثة منتجعات صحية بضواحي أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية.

وقال المحققون إنهم يحاولون تحديد ما إذا كانت عمليات إطلاق النار متصلة ببعضها أم لا.

وأعلنت السلطات أنها تبحث عن مشتبه فيهم تمّ رصدهم عبر كاميرات المراقبة في أماكن الحوادث أثناء إطلاق النار.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
08:59 AM

مقتل 7 وإصابة 2 بإطلاق نار في جورجيا الأمريكية

السلطات تبحث عن مشتبه فيهم تمّ رصدهم عبر الكاميرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت شبكة CNN الأمريكية بمقتل 7 أشخاص وإصابة 2 بإطلاق نار في ثلاثة منتجعات صحية بضواحي أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية.

وقال المحققون إنهم يحاولون تحديد ما إذا كانت عمليات إطلاق النار متصلة ببعضها أم لا.

وأعلنت السلطات أنها تبحث عن مشتبه فيهم تمّ رصدهم عبر كاميرات المراقبة في أماكن الحوادث أثناء إطلاق النار.

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