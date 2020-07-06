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المسند: موقع بالسعودية ضمن الأعلى في درجات الحرارة عالمياً

قال: التوقعات المطرية مستمرة في عسير والباحة وشرق جازان

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن دولة الكويت سجّلت أعلى درجة حرارة في العالم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بدرجة 50 مئوية.

وأضاف، جاء جنوب العراق ثانياً مسجلاً 49.3 درجة مئوية، وحل مطار الملك فهد بالدمام ضمن المواقع الأعلى في درجات الحرارة عالمياً حيث سجلت درجة الحرارة هناك 48.8 مئوية.

وعن أجواء اليوم، قال: اليوم #الإثنين التوقعات المطرية على أجواء جبال السروات قائمة ومستمرة في #عسير #الباحة وشرق #جازان.

وتابع: متوقع اليوم أن تنشط الرياح الغربية الرطبة والحارة على المنطقة الغربية، قد تثير الغبار في المناطق المفتوحة.. هذا والله أعلم.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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المسند: موقع بالسعودية ضمن الأعلى في درجات الحرارة عالمياً
سبق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن دولة الكويت سجّلت أعلى درجة حرارة في العالم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بدرجة 50 مئوية.

وأضاف، جاء جنوب العراق ثانياً مسجلاً 49.3 درجة مئوية، وحل مطار الملك فهد بالدمام ضمن المواقع الأعلى في درجات الحرارة عالمياً حيث سجلت درجة الحرارة هناك 48.8 مئوية.

وعن أجواء اليوم، قال: اليوم #الإثنين التوقعات المطرية على أجواء جبال السروات قائمة ومستمرة في #عسير #الباحة وشرق #جازان.

وتابع: متوقع اليوم أن تنشط الرياح الغربية الرطبة والحارة على المنطقة الغربية، قد تثير الغبار في المناطق المفتوحة.. هذا والله أعلم.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
09:45 AM

المسند: موقع بالسعودية ضمن الأعلى في درجات الحرارة عالمياً

قال: التوقعات المطرية مستمرة في عسير والباحة وشرق جازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن دولة الكويت سجّلت أعلى درجة حرارة في العالم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بدرجة 50 مئوية.

وأضاف، جاء جنوب العراق ثانياً مسجلاً 49.3 درجة مئوية، وحل مطار الملك فهد بالدمام ضمن المواقع الأعلى في درجات الحرارة عالمياً حيث سجلت درجة الحرارة هناك 48.8 مئوية.

وعن أجواء اليوم، قال: اليوم #الإثنين التوقعات المطرية على أجواء جبال السروات قائمة ومستمرة في #عسير #الباحة وشرق #جازان.

وتابع: متوقع اليوم أن تنشط الرياح الغربية الرطبة والحارة على المنطقة الغربية، قد تثير الغبار في المناطق المفتوحة.. هذا والله أعلم.

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