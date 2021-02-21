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17894 مستفيداً من خدمات مركز "تأكد" في الحدود الشمالية

من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد عبر "صحتي"

قدّم مركز "تأكد" في الحدود الشمالية خدماته لـعدد 17894 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل به حتى الآن.

يُذكر أن مراكز "تأكد" خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس "كورونا" من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، كما أن مراكز "تأكد" توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

مركز تأكد الحدود الشمالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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17894 مستفيداً من خدمات مركز "تأكد" في الحدود الشمالية
سبق

قدّم مركز "تأكد" في الحدود الشمالية خدماته لـعدد 17894 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل به حتى الآن.

يُذكر أن مراكز "تأكد" خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس "كورونا" من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، كما أن مراكز "تأكد" توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
01:26 PM

17894 مستفيداً من خدمات مركز "تأكد" في الحدود الشمالية

من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد عبر "صحتي"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
0
66

قدّم مركز "تأكد" في الحدود الشمالية خدماته لـعدد 17894 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل به حتى الآن.

يُذكر أن مراكز "تأكد" خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس "كورونا" من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، كما أن مراكز "تأكد" توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

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