النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 322 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 371 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في الكويت.. الحكومة قد تضطر إلى الإغلاق والحظر الكلي

حرصًا على الحدّ من انتشار السلالات الجديدة لفيروس "كورونا"

أكد الدكتور باسل الصباح، وزير الصحة الكويتي، في كلمته أمام مجلس الأمة: أسمع كثيرًا عبارة أن هناك تخبطاً في القرارات التي نتخذها، لكن اذكروا لي أنني اتخذت مرة واحدة قرارًا غير سليم".

وأضاف الوزير الكويتي: كل القرارات التي اتخذت صحيحة بدليل مؤشرات انتشار الوباء.

وبخصوص النشاطات الاقتصادية وتأثير قرارات الإغلاق عليها، قال "الصباح": الأنشطة التجارية لسنا نحن سبب إغلاقها، وإنما هي توصية من منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن حكومته قد تضطر إلى الإغلاق، والحظر الكلي، مرجعًا ذلك إلى الحد من انتشار السلالات الجديدة من كورونا".

وأردف بالقول: المصابون بالعدوى أعمار أكثرهم بين 18 و40 عاماً، وقرار تخفيض فترات الأنشطة هو تقليل فترة الاحتكاك بين الأشخاص.

وحول ما يُثار أن جنسيات معينة تتسبب في نقل عدوى فيروس كورونا، قال "الصباح" الادعاء غير صحيح، حول إن جنسيات معينة تنتقل منها عدوى كورونا.. فـ 60% من المصابين كويتيون.

وكانت الكويت قد أعلنت الأحد الماضي وقف إجراء العمليات الجراحية غير الطارئة في المستشفيات العامة، اعتبارًا من اليوم نفسه وحتى إشعار آخر، نظرًا لازدياد أعداد الإصابات وزيادة نسبة إشغال الأسّرة في الأجنحة والعناية المركزة والحاجة إلى تسخير جهود كل أطباء التخدير والعناية المركزة في وحدات العناية المستحدثة لمرضى كورونا، وبناءً على توصيات فريق "كوفيد" المركزي ومجلس أقسام التخدير والعناية المركزة.

الكويت فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا في الكويت.. الحكومة قد تضطر إلى الإغلاق والحظر الكلي
سبق

أكد الدكتور باسل الصباح، وزير الصحة الكويتي، في كلمته أمام مجلس الأمة: أسمع كثيرًا عبارة أن هناك تخبطاً في القرارات التي نتخذها، لكن اذكروا لي أنني اتخذت مرة واحدة قرارًا غير سليم".

وأضاف الوزير الكويتي: كل القرارات التي اتخذت صحيحة بدليل مؤشرات انتشار الوباء.

وبخصوص النشاطات الاقتصادية وتأثير قرارات الإغلاق عليها، قال "الصباح": الأنشطة التجارية لسنا نحن سبب إغلاقها، وإنما هي توصية من منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن حكومته قد تضطر إلى الإغلاق، والحظر الكلي، مرجعًا ذلك إلى الحد من انتشار السلالات الجديدة من كورونا".

وأردف بالقول: المصابون بالعدوى أعمار أكثرهم بين 18 و40 عاماً، وقرار تخفيض فترات الأنشطة هو تقليل فترة الاحتكاك بين الأشخاص.

وحول ما يُثار أن جنسيات معينة تتسبب في نقل عدوى فيروس كورونا، قال "الصباح" الادعاء غير صحيح، حول إن جنسيات معينة تنتقل منها عدوى كورونا.. فـ 60% من المصابين كويتيون.

وكانت الكويت قد أعلنت الأحد الماضي وقف إجراء العمليات الجراحية غير الطارئة في المستشفيات العامة، اعتبارًا من اليوم نفسه وحتى إشعار آخر، نظرًا لازدياد أعداد الإصابات وزيادة نسبة إشغال الأسّرة في الأجنحة والعناية المركزة والحاجة إلى تسخير جهود كل أطباء التخدير والعناية المركزة في وحدات العناية المستحدثة لمرضى كورونا، وبناءً على توصيات فريق "كوفيد" المركزي ومجلس أقسام التخدير والعناية المركزة.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
03:20 PM

كورونا في الكويت.. الحكومة قد تضطر إلى الإغلاق والحظر الكلي

حرصًا على الحدّ من انتشار السلالات الجديدة لفيروس "كورونا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
4,106

أكد الدكتور باسل الصباح، وزير الصحة الكويتي، في كلمته أمام مجلس الأمة: أسمع كثيرًا عبارة أن هناك تخبطاً في القرارات التي نتخذها، لكن اذكروا لي أنني اتخذت مرة واحدة قرارًا غير سليم".

وأضاف الوزير الكويتي: كل القرارات التي اتخذت صحيحة بدليل مؤشرات انتشار الوباء.

وبخصوص النشاطات الاقتصادية وتأثير قرارات الإغلاق عليها، قال "الصباح": الأنشطة التجارية لسنا نحن سبب إغلاقها، وإنما هي توصية من منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن حكومته قد تضطر إلى الإغلاق، والحظر الكلي، مرجعًا ذلك إلى الحد من انتشار السلالات الجديدة من كورونا".

وأردف بالقول: المصابون بالعدوى أعمار أكثرهم بين 18 و40 عاماً، وقرار تخفيض فترات الأنشطة هو تقليل فترة الاحتكاك بين الأشخاص.

وحول ما يُثار أن جنسيات معينة تتسبب في نقل عدوى فيروس كورونا، قال "الصباح" الادعاء غير صحيح، حول إن جنسيات معينة تنتقل منها عدوى كورونا.. فـ 60% من المصابين كويتيون.

وكانت الكويت قد أعلنت الأحد الماضي وقف إجراء العمليات الجراحية غير الطارئة في المستشفيات العامة، اعتبارًا من اليوم نفسه وحتى إشعار آخر، نظرًا لازدياد أعداد الإصابات وزيادة نسبة إشغال الأسّرة في الأجنحة والعناية المركزة والحاجة إلى تسخير جهود كل أطباء التخدير والعناية المركزة في وحدات العناية المستحدثة لمرضى كورونا، وبناءً على توصيات فريق "كوفيد" المركزي ومجلس أقسام التخدير والعناية المركزة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,136
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,525
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,858
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,509

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة