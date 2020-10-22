"الهلال الأحمر" تدشّن كتاب "المسعف الكفيف" بلغة "برايل"

ضمن البرامج التدريبية التي تنظمها الهيئة لجميع فئات المجتمع

دشّنت هيئة الهلال الأحمر السعودي كتاب "المسعف الكفيف" بلغة "برايل"، خلال الدورة التي نظمتها الهيئة لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة المكفوفين على الإسعافات الأولية، وذلك ضمن الأنشطة التي نفذها الهلال الأحمر بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء.

وقال رئيس هيئة الهلال الأحمر، الدكتور جلال بن محمد العويسي: برنامج "المسعف الكفيف" يساهم في توعية فئة غالية من المجتمع السعودي بالمبادئ الأساسية للإسعافات الأولية وطرق التعامل مع مختلف الحالات، ويأتي ضمن البرامج المجتمعية والتدريبة التي تنظمها الهيئة لجميع فئات المجتمع.

وأشار إلى أن الهيئة نظمت منذ انطلاق البرنامج في عام 2016 أكثر من 16 دورة تدريبية للمكفوفين والمكفوفات استفاد منها أكثر من 170 متدرباً ومتدربة في شتى أنحاء المملكة.

وقدّم "العويسي" شكره وتقديره لجميع الجهود التي يبذلها منسوبو الهيئة والقائمون على البرنامج لدعم هذه الفئة الغالية.

وتضمن حفل تدشين كتاب "المسعف الكفيف"، تدريباً عملياً على عمل الإسعافات الأولية من قبل أحد المكفوفين ممن حضروا البرنامج.

وفي ختام الحفل؛ كرّم رئيس الهيئة الجهات المشاركة في تدشين البرنامج والقائمين عليه من منسوبي الهيئة والمكفوفين.

يُذكر أن برنامج "المسعف الكفيف" يعتبر أحد البرامج التي تتبناها هيئة الهلال الأحمر السعودي لتوعية وتثقيف فئة المكفوفين بمبادئ الإسعافات الأولية وتدريبهم على طرق التعامل مع مختلف الحالات الطارئة، ضمن "برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية".