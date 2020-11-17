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البحرين تهنئ خادم الحرمين بالذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم

عبر برقيات للملك وولي العهد

هنّأ ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم.

كما بعث سمو ولي العهد البحريني برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

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البحرين تهنئ خادم الحرمين بالذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم
سبق

هنّأ ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم.

كما بعث سمو ولي العهد البحريني برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
07:00 PM

البحرين تهنئ خادم الحرمين بالذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم

عبر برقيات للملك وولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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هنّأ ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم.

كما بعث سمو ولي العهد البحريني برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

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