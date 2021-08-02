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تراجع أسعار النفط.. و"برنت" عند 74.47 دولار للبرميل

عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر هبطت 1.3 %

تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات الإثنين، وسط مخاوف بشأن سرعة تعافي اقتصاد الصين من جائحة "كورونا"، ومستويات الإنتاج من جانب "أوبك".

وكشفت بيانات اقتصادية نمو النشاط الصناعي في الصين بأبطأ وتيرة في 17 شهراً خلال يوليو، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي 50.4 نقطة مقارنة بـ 50.9 نقطة في يونيو السابق له.

وقالت شركة تداول العملات الأجنبية "أواندا" OANDA، إن الصين تقود التعافي الاقتصادي في آسيا، وفي حالة حدوث ارتداد، فإن المخاوف ستزداد بشأن تراجع التوقعات العالمية، وفقاً لوكالة "رويترز".

فيما أظهر مسح لوكالة "رويترز" أن إنتاج "أوبك" ارتفع في يوليو لأعلى مستوى منذ أبريل العام الماضي.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بنحو 1.3 % إلى 74.47 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كمل هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر 1.3 % عند 73.12 دولار للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تراجع أسعار النفط.. و"برنت" عند 74.47 دولار للبرميل
سبق

تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات الإثنين، وسط مخاوف بشأن سرعة تعافي اقتصاد الصين من جائحة "كورونا"، ومستويات الإنتاج من جانب "أوبك".

وكشفت بيانات اقتصادية نمو النشاط الصناعي في الصين بأبطأ وتيرة في 17 شهراً خلال يوليو، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي 50.4 نقطة مقارنة بـ 50.9 نقطة في يونيو السابق له.

وقالت شركة تداول العملات الأجنبية "أواندا" OANDA، إن الصين تقود التعافي الاقتصادي في آسيا، وفي حالة حدوث ارتداد، فإن المخاوف ستزداد بشأن تراجع التوقعات العالمية، وفقاً لوكالة "رويترز".

فيما أظهر مسح لوكالة "رويترز" أن إنتاج "أوبك" ارتفع في يوليو لأعلى مستوى منذ أبريل العام الماضي.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بنحو 1.3 % إلى 74.47 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كمل هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر 1.3 % عند 73.12 دولار للبرميل.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
10:13 AM

تراجع أسعار النفط.. و"برنت" عند 74.47 دولار للبرميل

عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر هبطت 1.3 %

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات الإثنين، وسط مخاوف بشأن سرعة تعافي اقتصاد الصين من جائحة "كورونا"، ومستويات الإنتاج من جانب "أوبك".

وكشفت بيانات اقتصادية نمو النشاط الصناعي في الصين بأبطأ وتيرة في 17 شهراً خلال يوليو، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي 50.4 نقطة مقارنة بـ 50.9 نقطة في يونيو السابق له.

وقالت شركة تداول العملات الأجنبية "أواندا" OANDA، إن الصين تقود التعافي الاقتصادي في آسيا، وفي حالة حدوث ارتداد، فإن المخاوف ستزداد بشأن تراجع التوقعات العالمية، وفقاً لوكالة "رويترز".

فيما أظهر مسح لوكالة "رويترز" أن إنتاج "أوبك" ارتفع في يوليو لأعلى مستوى منذ أبريل العام الماضي.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بنحو 1.3 % إلى 74.47 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كمل هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر 1.3 % عند 73.12 دولار للبرميل.

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