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شاهد رحلة نجاح زراعة البن بالسعودية يرويها "المالكي" .. ألف شتلة وتسويق

عرج على مراحل الإنتاج والتجميع والتجفيف وشكر "البيئة" على تقديم الدعم الثمين

كشف المزارع فيصل بن حسن المالكي؛ عن أنه مزارع قديم لشجرة "البن"، فلما تبين له أن زراعة "البن" ناجحة ومفيدة اقتصادياً، قام بتوسعة زراعتها حتى وصل الآن إلى زراعة ألف شتلة بدعم من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وقال "المالكي"؛ إن شجرة البن شجرةٌ تحتاج إلى رعاية، وفرص، وتنظيف الأعشاب من مواقع زراعتها؛ لأنها شجرة حساسة؛ حيث تبدأ شجرة البن بالإزهار ثم تثمر لتميل إلى اللون الأخضر وبعد الاستواء تتحول إلى اللون الأحمر، ثم يتم جني حبة حبة، بعد ذلك يتم تجميعها وتجفيفها وتعريضها لأشعة الشمس، ثم تجمع مرة أخرى لتسويقها.

وأضاف: "نحن نجحنا في هذه المبادرة وفي تسويقها للمنطقة وخارجها"، مقدماً شكره لوزارة البيئة والمياه والزراعة، على دعمها له في زراعة شجرة البن، حيث وفرت الوزارة شجرة البن والمياه، واصفاً دعمها بالجهود الثمينة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد رحلة نجاح زراعة البن بالسعودية يرويها "المالكي" .. ألف شتلة وتسويق
سبق

كشف المزارع فيصل بن حسن المالكي؛ عن أنه مزارع قديم لشجرة "البن"، فلما تبين له أن زراعة "البن" ناجحة ومفيدة اقتصادياً، قام بتوسعة زراعتها حتى وصل الآن إلى زراعة ألف شتلة بدعم من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وقال "المالكي"؛ إن شجرة البن شجرةٌ تحتاج إلى رعاية، وفرص، وتنظيف الأعشاب من مواقع زراعتها؛ لأنها شجرة حساسة؛ حيث تبدأ شجرة البن بالإزهار ثم تثمر لتميل إلى اللون الأخضر وبعد الاستواء تتحول إلى اللون الأحمر، ثم يتم جني حبة حبة، بعد ذلك يتم تجميعها وتجفيفها وتعريضها لأشعة الشمس، ثم تجمع مرة أخرى لتسويقها.

وأضاف: "نحن نجحنا في هذه المبادرة وفي تسويقها للمنطقة وخارجها"، مقدماً شكره لوزارة البيئة والمياه والزراعة، على دعمها له في زراعة شجرة البن، حيث وفرت الوزارة شجرة البن والمياه، واصفاً دعمها بالجهود الثمينة.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
12:06 PM

شاهد رحلة نجاح زراعة البن بالسعودية يرويها "المالكي" .. ألف شتلة وتسويق

عرج على مراحل الإنتاج والتجميع والتجفيف وشكر "البيئة" على تقديم الدعم الثمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,482

كشف المزارع فيصل بن حسن المالكي؛ عن أنه مزارع قديم لشجرة "البن"، فلما تبين له أن زراعة "البن" ناجحة ومفيدة اقتصادياً، قام بتوسعة زراعتها حتى وصل الآن إلى زراعة ألف شتلة بدعم من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وقال "المالكي"؛ إن شجرة البن شجرةٌ تحتاج إلى رعاية، وفرص، وتنظيف الأعشاب من مواقع زراعتها؛ لأنها شجرة حساسة؛ حيث تبدأ شجرة البن بالإزهار ثم تثمر لتميل إلى اللون الأخضر وبعد الاستواء تتحول إلى اللون الأحمر، ثم يتم جني حبة حبة، بعد ذلك يتم تجميعها وتجفيفها وتعريضها لأشعة الشمس، ثم تجمع مرة أخرى لتسويقها.

وأضاف: "نحن نجحنا في هذه المبادرة وفي تسويقها للمنطقة وخارجها"، مقدماً شكره لوزارة البيئة والمياه والزراعة، على دعمها له في زراعة شجرة البن، حيث وفرت الوزارة شجرة البن والمياه، واصفاً دعمها بالجهود الثمينة.

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