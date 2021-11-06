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بمشاركة أكثر من 400 متسابق ومتسابقة.. اتحاد القوى ينفّذ برنامج "نجري معًا" بجازان

نفّذ الاتحاد السعودي لألعاب القوى -بالتعاون مع فرع وزارة الرياضة بجازان أمس- فعاليات برنامج "نجري معًا"؛ وذلك على مضمار ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان.

وشهدت الفعاليات مشاركةَ أكثر من 400 متسابق ومتسابقة من مختلف الفئات العمرية من أبناء المنطقة والمقيمين، في المسابقة التي تعتبر الثانية بعد الفعالية الأولى التي نُفذت الأسبوع الماضي بجدة؛ ليتواصل تنفيذها أسبوعيًّا على مدى ثمانية أشهر بجميع مناطق المملكة.

وفي ختام الفعالية، كرّم مدير فرع وزارة الرياضة بجازان إبراهيم الرياني، الفائزين والفائزات بالمراكز الثمانية الأولى.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمشاركة أكثر من 400 متسابق ومتسابقة.. اتحاد القوى ينفّذ برنامج "نجري معًا" بجازان
سبق

نفّذ الاتحاد السعودي لألعاب القوى -بالتعاون مع فرع وزارة الرياضة بجازان أمس- فعاليات برنامج "نجري معًا"؛ وذلك على مضمار ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان.

وشهدت الفعاليات مشاركةَ أكثر من 400 متسابق ومتسابقة من مختلف الفئات العمرية من أبناء المنطقة والمقيمين، في المسابقة التي تعتبر الثانية بعد الفعالية الأولى التي نُفذت الأسبوع الماضي بجدة؛ ليتواصل تنفيذها أسبوعيًّا على مدى ثمانية أشهر بجميع مناطق المملكة.

وفي ختام الفعالية، كرّم مدير فرع وزارة الرياضة بجازان إبراهيم الرياني، الفائزين والفائزات بالمراكز الثمانية الأولى.

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
04:53 PM

بمشاركة أكثر من 400 متسابق ومتسابقة.. اتحاد القوى ينفّذ برنامج "نجري معًا" بجازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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نفّذ الاتحاد السعودي لألعاب القوى -بالتعاون مع فرع وزارة الرياضة بجازان أمس- فعاليات برنامج "نجري معًا"؛ وذلك على مضمار ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان.

وشهدت الفعاليات مشاركةَ أكثر من 400 متسابق ومتسابقة من مختلف الفئات العمرية من أبناء المنطقة والمقيمين، في المسابقة التي تعتبر الثانية بعد الفعالية الأولى التي نُفذت الأسبوع الماضي بجدة؛ ليتواصل تنفيذها أسبوعيًّا على مدى ثمانية أشهر بجميع مناطق المملكة.

وفي ختام الفعالية، كرّم مدير فرع وزارة الرياضة بجازان إبراهيم الرياني، الفائزين والفائزات بالمراكز الثمانية الأولى.

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