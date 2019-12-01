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اليمن.. نزع 9185 لغمًا وذخيرة غير منفجرة خلال نوفمبر

القصبي: الفِرَق نزعت خلال الأسبوع الأخير 4388 لغمًا

أعلن مدير عام مشروع "مسام" أسامة القصيبي، أن الفِرَق الميدانية التابعة للمشروع نزعت -خلال شهر نوفمبر- 9185 لغمًا وذخيرة غير منفجرة.

وقال القصيبي: فِرَقنا نزعت خلال نوفمبر 9185 لغمًا وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة، وفِرَق المشروع نزعت خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر 4388 لغمًا.

اليمن مسام

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اليمن.. نزع 9185 لغمًا وذخيرة غير منفجرة خلال نوفمبر
سبق

أعلن مدير عام مشروع "مسام" أسامة القصيبي، أن الفِرَق الميدانية التابعة للمشروع نزعت -خلال شهر نوفمبر- 9185 لغمًا وذخيرة غير منفجرة.

وقال القصيبي: فِرَقنا نزعت خلال نوفمبر 9185 لغمًا وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة، وفِرَق المشروع نزعت خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر 4388 لغمًا.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
08:59 AM

اليمن.. نزع 9185 لغمًا وذخيرة غير منفجرة خلال نوفمبر

القصبي: الفِرَق نزعت خلال الأسبوع الأخير 4388 لغمًا

أرشيفية
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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مدير عام مشروع "مسام" أسامة القصيبي، أن الفِرَق الميدانية التابعة للمشروع نزعت -خلال شهر نوفمبر- 9185 لغمًا وذخيرة غير منفجرة.

وقال القصيبي: فِرَقنا نزعت خلال نوفمبر 9185 لغمًا وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة، وفِرَق المشروع نزعت خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر 4388 لغمًا.

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