اليمن.. نزع 9185 لغمًا وذخيرة غير منفجرة خلال نوفمبر
القصبي: الفِرَق نزعت خلال الأسبوع الأخير 4388 لغمًا
أعلن مدير عام مشروع "مسام" أسامة القصيبي، أن الفِرَق الميدانية التابعة للمشروع نزعت -خلال شهر نوفمبر- 9185 لغمًا وذخيرة غير منفجرة.
وقال القصيبي: فِرَقنا نزعت خلال نوفمبر 9185 لغمًا وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة، وفِرَق المشروع نزعت خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر 4388 لغمًا.
اليمن
مسام
اليمن.. نزع 9185 لغمًا وذخيرة غير منفجرة خلال نوفمبر
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-12-01
أعلن مدير عام مشروع "مسام" أسامة القصيبي، أن الفِرَق الميدانية التابعة للمشروع نزعت -خلال شهر نوفمبر- 9185 لغمًا وذخيرة غير منفجرة.
وقال القصيبي: فِرَقنا نزعت خلال نوفمبر 9185 لغمًا وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة، وفِرَق المشروع نزعت خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر 4388 لغمًا.
01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
08:59 AM
اليمن.. نزع 9185 لغمًا وذخيرة غير منفجرة خلال نوفمبر
القصبي: الفِرَق نزعت خلال الأسبوع الأخير 4388 لغمًا
أعلن مدير عام مشروع "مسام" أسامة القصيبي، أن الفِرَق الميدانية التابعة للمشروع نزعت -خلال شهر نوفمبر- 9185 لغمًا وذخيرة غير منفجرة.
وقال القصيبي: فِرَقنا نزعت خلال نوفمبر 9185 لغمًا وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة، وفِرَق المشروع نزعت خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر 4388 لغمًا.