جمعية "بادر" للأجهزة الطبية توقع شراكة مع مجمع الملك عبدالله الطبي

لخدمة مرضى الرعاية المنزلية بتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية لهم

وقعت "جمعية بادر" للأجهزة الطبية بمنطقة مكة المكرمة و"مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة" عقد اتفاقية مجتمعية بين الجهتين تخدم مرضى الرعاية المنزلية بتعاون مشترك لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية لمرضى الرعاية المنزلية بمدينة جدة وضواحيها.



وقد ساهمت الشراكة في نشر ثقافة الاستفادة من الأجهزة الطبية وتوفير الأجهزة الطبية للمرضى الأكثر حاجة من مراجعي المجمع. وتقديم الخدمات في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية لمرضى الرعاية الصحية المنزلية للمجمع.



وقَّع الاتفاقية نيابة عن المشرف العام على المجمع الدكتورة رنا البخاري مساعد المشرف العام للتميز المؤسسي والمدير التنفيذي لجمعية بادر للأجهزة الطبية الدكتور مسفر المالكي بحضور رئيس قسم الرعاية المنزلية الدكتورة فايزة الغامدي وسفيرة الإبداع للخدمة الاجتماعية أروى باديب ومدير الموارد البشرية والمالية بجمعية بادر نايف العبدلي.



وقال لـ "سبق" المدير التنفيذي لجمعية بادر للأجهزة الطبية الدكتور مسفر المالكي: "جمعية بادر هي جمعية أهلية غير ربحية، تقوم بتوسيع شراكتها المجتمعية الهادفة لخدمة المرضى الأكثر حاجة وتعد هذه الاتفاقية هي امتداد للشراكات السابقة مع عدة جهات مختلفة حكومية وقطاع خاص وجهات غير ربحية وذلك سعياً من الجمعية للمساهمة في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ بتوفير الخدمات الصحية والطبية المتميزة وتفعيل المسؤولية المجتمعية"



وأوضح أنه يمكن التواصل والاستفسار عن خدمات الجمعية عبر:

https://wa.me/message/VC6QHXQWG6I7B1



وبوابة بادر الإلكترونية:

https://www.badermedical.org