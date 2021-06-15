أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى منذ أبريل

"برنت" يبلغ 74.04 دولاراً للبرميل

قفز سعر النفط الخام من مزيج "برنت"، اليوم (الثلاثاء)، إلى مستوى 74 دولاراً أمريكياً للبرميل لأول مرة منذ إبريل 2019.

وبلغ سعر النفط البحري الشمالي من مزيج "برنت" في العقود الآجلة لشهر أغسطس في بورصة لندن في حوالي 18:15 بتوقيت غرينيتش نقطة 74.04 دولاراً مقابل البرميل في ارتفاع بنسبة حوالي 1.6 في المئة، وفقاً لـ"رويترز".



وارتفع سعر النفط الأمريكي في العقود الآجلة لشهر يوليو إلى مستوى 72.09 دولاراً للبرميل بزياة 1.74 في المئة.

