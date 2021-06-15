النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى منذ أبريل

"برنت" يبلغ 74.04 دولاراً للبرميل

قفز سعر النفط الخام من مزيج "برنت"، اليوم (الثلاثاء)، إلى مستوى 74 دولاراً أمريكياً للبرميل لأول مرة منذ إبريل 2019.

وبلغ سعر النفط البحري الشمالي من مزيج "برنت" في العقود الآجلة لشهر أغسطس في بورصة لندن في حوالي 18:15 بتوقيت غرينيتش نقطة 74.04 دولاراً مقابل البرميل في ارتفاع بنسبة حوالي 1.6 في المئة، وفقاً لـ"رويترز".


وارتفع سعر النفط الأمريكي في العقود الآجلة لشهر يوليو إلى مستوى 72.09 دولاراً للبرميل بزياة 1.74 في المئة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى منذ أبريل
سبق

قفز سعر النفط الخام من مزيج "برنت"، اليوم (الثلاثاء)، إلى مستوى 74 دولاراً أمريكياً للبرميل لأول مرة منذ إبريل 2019.

وبلغ سعر النفط البحري الشمالي من مزيج "برنت" في العقود الآجلة لشهر أغسطس في بورصة لندن في حوالي 18:15 بتوقيت غرينيتش نقطة 74.04 دولاراً مقابل البرميل في ارتفاع بنسبة حوالي 1.6 في المئة، وفقاً لـ"رويترز".


وارتفع سعر النفط الأمريكي في العقود الآجلة لشهر يوليو إلى مستوى 72.09 دولاراً للبرميل بزياة 1.74 في المئة.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
10:03 PM

أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى منذ أبريل

"برنت" يبلغ 74.04 دولاراً للبرميل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
547

قفز سعر النفط الخام من مزيج "برنت"، اليوم (الثلاثاء)، إلى مستوى 74 دولاراً أمريكياً للبرميل لأول مرة منذ إبريل 2019.

وبلغ سعر النفط البحري الشمالي من مزيج "برنت" في العقود الآجلة لشهر أغسطس في بورصة لندن في حوالي 18:15 بتوقيت غرينيتش نقطة 74.04 دولاراً مقابل البرميل في ارتفاع بنسبة حوالي 1.6 في المئة، وفقاً لـ"رويترز".


وارتفع سعر النفط الأمريكي في العقود الآجلة لشهر يوليو إلى مستوى 72.09 دولاراً للبرميل بزياة 1.74 في المئة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,593
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,097
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,194
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,796

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة