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"الصحة" تعتمد صرف بدل لـ 8 وظائف.. ولمدة 3 سنوات

للعاملين في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات

اعتمدت وزارة الصحة، صرف بدل ساعات العمل الإضافي لعدد من شاغلي الوظائف، العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات.

وشملت الوظائف بحسب تعميم أصدرته وزارة الصحة، رئيس فني إحصاء صحي، وفني إحصاء صحي، ورئيس قسم التقارير، وكاتب، وخادم صحي، ومراسل، وحارس، وسائق، على أن يكون مبلغاً ثابتاً وفقاً للمراتب الوظيفية.

واشترطت الصحة أن يؤدي الموظف عمله على أساس 176 ساعة شهرياً بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية وحضور ساعات المناوبة، وأن يمارس الموظف العمل بصفة مستمرة وأن يكون العمل مرتبطاً بالفريق الطبي، وأن يكون هذا البديل بديلاً عن معاملتهم، وفق قواعد التكليف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الأسبوعية.

وأكدت الصحة بأنه يعمل بهذا البدل لمدة ثلاث سنوات وتقوم الوزارة قبل نهايتها برفع تقرير شامل عن نتائج التطبيق والإيجابيات التي تحققت من ذلك والأعمال المنجزة خلال هذه الفترة، والأثر المالي المترتب على صرف البدل أو إيقافه في ضوء الظروف الصحية.

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"الصحة" تعتمد صرف بدل لـ 8 وظائف.. ولمدة 3 سنوات
سبق

اعتمدت وزارة الصحة، صرف بدل ساعات العمل الإضافي لعدد من شاغلي الوظائف، العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات.

وشملت الوظائف بحسب تعميم أصدرته وزارة الصحة، رئيس فني إحصاء صحي، وفني إحصاء صحي، ورئيس قسم التقارير، وكاتب، وخادم صحي، ومراسل، وحارس، وسائق، على أن يكون مبلغاً ثابتاً وفقاً للمراتب الوظيفية.

واشترطت الصحة أن يؤدي الموظف عمله على أساس 176 ساعة شهرياً بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية وحضور ساعات المناوبة، وأن يمارس الموظف العمل بصفة مستمرة وأن يكون العمل مرتبطاً بالفريق الطبي، وأن يكون هذا البديل بديلاً عن معاملتهم، وفق قواعد التكليف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الأسبوعية.

وأكدت الصحة بأنه يعمل بهذا البدل لمدة ثلاث سنوات وتقوم الوزارة قبل نهايتها برفع تقرير شامل عن نتائج التطبيق والإيجابيات التي تحققت من ذلك والأعمال المنجزة خلال هذه الفترة، والأثر المالي المترتب على صرف البدل أو إيقافه في ضوء الظروف الصحية.

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
06:45 PM

"الصحة" تعتمد صرف بدل لـ 8 وظائف.. ولمدة 3 سنوات

للعاملين في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
7,299

اعتمدت وزارة الصحة، صرف بدل ساعات العمل الإضافي لعدد من شاغلي الوظائف، العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات.

وشملت الوظائف بحسب تعميم أصدرته وزارة الصحة، رئيس فني إحصاء صحي، وفني إحصاء صحي، ورئيس قسم التقارير، وكاتب، وخادم صحي، ومراسل، وحارس، وسائق، على أن يكون مبلغاً ثابتاً وفقاً للمراتب الوظيفية.

واشترطت الصحة أن يؤدي الموظف عمله على أساس 176 ساعة شهرياً بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية وحضور ساعات المناوبة، وأن يمارس الموظف العمل بصفة مستمرة وأن يكون العمل مرتبطاً بالفريق الطبي، وأن يكون هذا البديل بديلاً عن معاملتهم، وفق قواعد التكليف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الأسبوعية.

وأكدت الصحة بأنه يعمل بهذا البدل لمدة ثلاث سنوات وتقوم الوزارة قبل نهايتها برفع تقرير شامل عن نتائج التطبيق والإيجابيات التي تحققت من ذلك والأعمال المنجزة خلال هذه الفترة، والأثر المالي المترتب على صرف البدل أو إيقافه في ضوء الظروف الصحية.

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