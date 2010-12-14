"الحارثي" يجتمع بمسؤولي تلفزيون تونس وموريتانيا وجيبوتي

تم مناقشة تطوير المحتوى الإذاعي والتلفزيوني وتطوير العمل المشترك

عقد محمد بن فهد الحارثي الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، مساء اليوم، اجتماعًا مع عواطف دالي مدير عام التلفزة التونسية لمناقشة التعاون في تطوير المحتوى الإذاعي والتلفزيوني والمجال الهندسي، بالإضافة إلى التعاون في تطوير مجالات العمل الإخباري والتدريب الإعلامي والإنتاج، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ41 لاتحاد إذاعات الدول العربية التي تستضيفها الرياض.

كما التقى الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، الدكتور محمد محمود أبو المعالي مدير التلفزة الموريتانية وتم خلال اللقاء تباحث التعاون بين البلدين في تطوير المحتوى الإذاعي والتلفزيوني والمجال الإخباري.

كذلك اجتمع الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون رئيس اتحاد إذاعات الدول مع أدن عبد جاما مدير عام تلفزيون وإذاعة جيبوتي حيث تم مناقشة كل ما يتلق بتطوير العمل الإعلامي المشترك تطوير مجالات العمل الإخباري.