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"مكافحة المخدرات": القبض على 3 مواطنين بحائل روجوا مواد مخدرة عبر "سناب شات"

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة وأُحيلوا للنيابة العامة

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي، أسفرت -بفضل الله- عن القبض على (3) مواطنين بمدينة حائل، بعد قيامهم بترويج مواد مخدرة من خلال حسابهم في (سناب شات)، وضبط بحوزتهم (9) كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدر، ومسكر.

وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

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"مكافحة المخدرات": القبض على 3 مواطنين بحائل روجوا مواد مخدرة عبر "سناب شات"
سبق

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي، أسفرت -بفضل الله- عن القبض على (3) مواطنين بمدينة حائل، بعد قيامهم بترويج مواد مخدرة من خلال حسابهم في (سناب شات)، وضبط بحوزتهم (9) كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدر، ومسكر.

وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
02:07 AM

"مكافحة المخدرات": القبض على 3 مواطنين بحائل روجوا مواد مخدرة عبر "سناب شات"

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة وأُحيلوا للنيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي، أسفرت -بفضل الله- عن القبض على (3) مواطنين بمدينة حائل، بعد قيامهم بترويج مواد مخدرة من خلال حسابهم في (سناب شات)، وضبط بحوزتهم (9) كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدر، ومسكر.

وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

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