وصل، قبل قليل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى قصر إيجا في حائل؛ لتدشين عدد من المشاريع التي تتجاوز قيمتها 7 مليارات ريال.
خادم الحرمين يصل إلى قصر إيجا في حائل
وصل، قبل قليل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى قصر إيجا في حائل؛ لتدشين عدد من المشاريع التي تتجاوز قيمتها 7 مليارات ريال.زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى حائل جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة
اعلان
خادم الحرمين يصل إلى قصر إيجا في حائلصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-11-08
08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
02:09 PM
اخر تعديل
08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
08:15 PM
خادم الحرمين يصل إلى قصر إيجا في حائل
وصل، قبل قليل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى قصر إيجا في حائل؛ لتدشين عدد من المشاريع التي تتجاوز قيمتها 7 مليارات ريال.
اعلان
29 مليار ..
25 أكتوبر
13,322
31.1 مليار ..
23 إبريل
24,593
88.3 مليار ..
03 فبراير
52,004
75 مليار ..
05 يناير
48,212
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!
محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول
سلطان رديف
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة
عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا
ماجد البريكان
محاضرة الأميرة
سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة
حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد
منيرة الرشيد
حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!
صالح مطر الغامدي