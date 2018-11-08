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خادم الحرمين يصل إلى قصر إيجا في حائل

وصل، قبل قليل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى قصر إيجا في حائل؛ لتدشين عدد من المشاريع التي تتجاوز قيمتها 7 مليارات ريال.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى حائل جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يصل إلى قصر إيجا في حائل
سبق

وصل، قبل قليل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى قصر إيجا في حائل؛ لتدشين عدد من المشاريع التي تتجاوز قيمتها 7 مليارات ريال.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
02:09 PM
اخر تعديل
08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
08:15 PM

خادم الحرمين يصل إلى قصر إيجا في حائل

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
3
9,263

وصل، قبل قليل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى قصر إيجا في حائل؛ لتدشين عدد من المشاريع التي تتجاوز قيمتها 7 مليارات ريال.

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بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,322
31.1 مليار ..

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23 إبريل
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03 فبراير
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05 يناير
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