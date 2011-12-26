"النامي" ينال درجة "أستاذ" في العلاقات العامة

صدرت موافقة رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري، على قرار المجلس العلمي للجامعة بترقية الدكتور عبدالرحمن النامي أستاذ العلاقات العامة المشارك بكلية الإعلام والاتصال إلى درجة أستاذ "بروفيسور" بإجماع آراء الفاحصين، في القسم ذاته. وعبّر الدكتور عبدالرحمن النامي عن شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ولرئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري، مثمنًا لهما جهودهما المتواصلة في دعم العملية التعليمية والارتقاء بأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات السعودية. وتأتي تلك الدرجة العلمية نتاج جهد علميّ مثمر ومحكم في مجال تخصصه؛ حيث قدم "النامي" عدة أبحاث علمية محكمة ومنشورة في مجلات علمية دولية، اشتملت على مضامين علمية وإعلامية مهمة ومختلفة في تخصص العلاقات العامة، وتواكب التطورات الحديثة في البيئة الاتصالية الجديدة المتعلقة بممارسة مهنة العلاقات العامة. ونشر "النامي" خمس دراسات متخصصة في مجال العلاقات العامة في دوريات علمية محكمة حملت عناوين عدة وهي: التمكين الإداري وعلاقته بالرضا الوظيفي لدى ممارسي العلاقات العامة، والقيم الأخلاقية لدى ممارسي العلاقات العامة في المنظمات السعودية، والاحتراق النفسي لدى ممارسي العلاقات العامة، والعلاقة بين ممارسي العلاقات العامة والصحفيين، واستخدام ممارسي العلاقات العامة لوسائل التواصل الاجتماعي، وكتاب تناول استثمار فعاليات العلاقات العامة. ويشغل البروفيسور عبدالرحمن النامي حاليًا عضو المجلس العلمي في الجامعة، وعضوية جائزة التميز البحثي في عمادة البحث العلمي، إضافة إلى عمله كأستاذ في قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام والاتصال في الجامعة. وشغل البروفيسور النامي سابقًا عددًا من المناصب القيادية في الجامعة والكلية، أهمها مستشار مدير الجامعة الإعلامي لمدة ست سنوات، مشرفًا عامًا على الإدارة العامة للإعلام الجامعي بالجامعة، متحدثًا رسميًا لها، ثم رئيسًا لقسم العلاقات العامة بكلية الإعلام والاتصال في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فوكيلاً للكلية للشؤون التعليمية والجودة، وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلاقات العامة ومديرًا تنفيذيًا لها. ويعد البروفيسور "النامي" أول أستاذ في قسم العلاقات العامة في كلية الإعلام والاتصال بالجامعة، ومن أبرز الباحثين في مجال الإعلام عامة، وفي تخصص العلاقات العامة خاصة، حيث قدم في الفترة الأخيرة أكثر من (17) نتاجًا علميًا شملت إصدار الكتب وإعداد البحوث العلمية المحكمة، إضافة إلى المشاركات البحثية بالعديد من المؤتمرات الداخلية والخارجية، وشارك في رئاسة اللجان المنظمة لعددٍ من المؤتمرات والملتقيات، كما عمل في مجال التدريس والتدريب الإعلامي وقدم استشارات علمية ومهنية في مجال تخصصه في القطاعين الحكومي والخاص.

"النامي" ينال درجة "أستاذ" في العلاقات العامة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-26 صدرت موافقة رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري، على قرار المجلس العلمي للجامعة بترقية الدكتور عبدالرحمن النامي أستاذ العلاقات العامة المشارك بكلية الإعلام والاتصال إلى درجة أستاذ "بروفيسور" بإجماع آراء الفاحصين، في القسم ذاته.



وعبّر الدكتور عبدالرحمن النامي عن شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ولرئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري، مثمنًا لهما جهودهما المتواصلة في دعم العملية التعليمية والارتقاء بأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات السعودية.



وتأتي تلك الدرجة العلمية نتاج جهد علميّ مثمر ومحكم في مجال تخصصه؛ حيث قدم "النامي" عدة أبحاث علمية محكمة ومنشورة في مجلات علمية دولية، اشتملت على مضامين علمية وإعلامية مهمة ومختلفة في تخصص العلاقات العامة، وتواكب التطورات الحديثة في البيئة الاتصالية الجديدة المتعلقة بممارسة مهنة العلاقات العامة.



ونشر "النامي" خمس دراسات متخصصة في مجال العلاقات العامة في دوريات علمية محكمة حملت عناوين عدة وهي: التمكين الإداري وعلاقته بالرضا الوظيفي لدى ممارسي العلاقات العامة، والقيم الأخلاقية لدى ممارسي العلاقات العامة في المنظمات السعودية، والاحتراق النفسي لدى ممارسي العلاقات العامة، والعلاقة بين ممارسي العلاقات العامة والصحفيين، واستخدام ممارسي العلاقات العامة لوسائل التواصل الاجتماعي، وكتاب تناول استثمار فعاليات العلاقات العامة.



ويشغل البروفيسور عبدالرحمن النامي حاليًا عضو المجلس العلمي في الجامعة، وعضوية جائزة التميز البحثي في عمادة البحث العلمي، إضافة إلى عمله كأستاذ في قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام والاتصال في الجامعة.



وشغل البروفيسور النامي سابقًا عددًا من المناصب القيادية في الجامعة والكلية، أهمها مستشار مدير الجامعة الإعلامي لمدة ست سنوات، مشرفًا عامًا على الإدارة العامة للإعلام الجامعي بالجامعة، متحدثًا رسميًا لها، ثم رئيسًا لقسم العلاقات العامة بكلية الإعلام والاتصال في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فوكيلاً للكلية للشؤون التعليمية والجودة، وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلاقات العامة ومديرًا تنفيذيًا لها.



ويعد البروفيسور "النامي" أول أستاذ في قسم العلاقات العامة في كلية الإعلام والاتصال بالجامعة، ومن أبرز الباحثين في مجال الإعلام عامة، وفي تخصص العلاقات العامة خاصة، حيث قدم في الفترة الأخيرة أكثر من (17) نتاجًا علميًا شملت إصدار الكتب وإعداد البحوث العلمية المحكمة، إضافة إلى المشاركات البحثية بالعديد من المؤتمرات الداخلية والخارجية، وشارك في رئاسة اللجان المنظمة لعددٍ من المؤتمرات والملتقيات، كما عمل في مجال التدريس والتدريب الإعلامي وقدم استشارات علمية ومهنية في مجال تخصصه في القطاعين الحكومي والخاص.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442 09:08 PM

"النامي" ينال درجة "أستاذ" في العلاقات العامة أول عضو هيئة تدريس يحملها في تخصصه بـ"جامعة الإمام"





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صدرت موافقة رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري، على قرار المجلس العلمي للجامعة بترقية الدكتور عبدالرحمن النامي أستاذ العلاقات العامة المشارك بكلية الإعلام والاتصال إلى درجة أستاذ "بروفيسور" بإجماع آراء الفاحصين، في القسم ذاته.



وعبّر الدكتور عبدالرحمن النامي عن شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ولرئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري، مثمنًا لهما جهودهما المتواصلة في دعم العملية التعليمية والارتقاء بأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات السعودية.



وتأتي تلك الدرجة العلمية نتاج جهد علميّ مثمر ومحكم في مجال تخصصه؛ حيث قدم "النامي" عدة أبحاث علمية محكمة ومنشورة في مجلات علمية دولية، اشتملت على مضامين علمية وإعلامية مهمة ومختلفة في تخصص العلاقات العامة، وتواكب التطورات الحديثة في البيئة الاتصالية الجديدة المتعلقة بممارسة مهنة العلاقات العامة.



ونشر "النامي" خمس دراسات متخصصة في مجال العلاقات العامة في دوريات علمية محكمة حملت عناوين عدة وهي: التمكين الإداري وعلاقته بالرضا الوظيفي لدى ممارسي العلاقات العامة، والقيم الأخلاقية لدى ممارسي العلاقات العامة في المنظمات السعودية، والاحتراق النفسي لدى ممارسي العلاقات العامة، والعلاقة بين ممارسي العلاقات العامة والصحفيين، واستخدام ممارسي العلاقات العامة لوسائل التواصل الاجتماعي، وكتاب تناول استثمار فعاليات العلاقات العامة.



ويشغل البروفيسور عبدالرحمن النامي حاليًا عضو المجلس العلمي في الجامعة، وعضوية جائزة التميز البحثي في عمادة البحث العلمي، إضافة إلى عمله كأستاذ في قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام والاتصال في الجامعة.



وشغل البروفيسور النامي سابقًا عددًا من المناصب القيادية في الجامعة والكلية، أهمها مستشار مدير الجامعة الإعلامي لمدة ست سنوات، مشرفًا عامًا على الإدارة العامة للإعلام الجامعي بالجامعة، متحدثًا رسميًا لها، ثم رئيسًا لقسم العلاقات العامة بكلية الإعلام والاتصال في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فوكيلاً للكلية للشؤون التعليمية والجودة، وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلاقات العامة ومديرًا تنفيذيًا لها.



ويعد البروفيسور "النامي" أول أستاذ في قسم العلاقات العامة في كلية الإعلام والاتصال بالجامعة، ومن أبرز الباحثين في مجال الإعلام عامة، وفي تخصص العلاقات العامة خاصة، حيث قدم في الفترة الأخيرة أكثر من (17) نتاجًا علميًا شملت إصدار الكتب وإعداد البحوث العلمية المحكمة، إضافة إلى المشاركات البحثية بالعديد من المؤتمرات الداخلية والخارجية، وشارك في رئاسة اللجان المنظمة لعددٍ من المؤتمرات والملتقيات، كما عمل في مجال التدريس والتدريب الإعلامي وقدم استشارات علمية ومهنية في مجال تخصصه في القطاعين الحكومي والخاص.