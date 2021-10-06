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"التحالف": تدمير موقع للميليشيا في "الجوف" يُستخدم لتفخيخ وإطلاق الطائرات المسيَّرة

تدمير "مُسيَّرتَيْن" فيه تم تجهيزهما لتنفيذ عمل عدائي وشيك نحو السعودية

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن إنه تم تدمير موقع للميليشيا بمحافظة الجوف في اليمن؛ يُستخدم لتفخيخ وإطلاق الطائرات المسيَّرة.

وأضافت بأنه تم تدمير طائرتَيْن مُسيَّرتَيْن بالموقع، تم تجهيزهما لتنفيذ عمل عدائي وشيك نحو السعودية.

وكان التحالف قد أعلن اليوم تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة، مؤكدًا تدمير 3 زوارق مفخخة في الموقع، تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة.

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"التحالف": تدمير موقع للميليشيا في "الجوف" يُستخدم لتفخيخ وإطلاق الطائرات المسيَّرة
سبق

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن إنه تم تدمير موقع للميليشيا بمحافظة الجوف في اليمن؛ يُستخدم لتفخيخ وإطلاق الطائرات المسيَّرة.

وأضافت بأنه تم تدمير طائرتَيْن مُسيَّرتَيْن بالموقع، تم تجهيزهما لتنفيذ عمل عدائي وشيك نحو السعودية.

وكان التحالف قد أعلن اليوم تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة، مؤكدًا تدمير 3 زوارق مفخخة في الموقع، تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
11:04 PM
اخر تعديل
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
01:10 PM

"التحالف": تدمير موقع للميليشيا في "الجوف" يُستخدم لتفخيخ وإطلاق الطائرات المسيَّرة

تدمير "مُسيَّرتَيْن" فيه تم تجهيزهما لتنفيذ عمل عدائي وشيك نحو السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,018

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن إنه تم تدمير موقع للميليشيا بمحافظة الجوف في اليمن؛ يُستخدم لتفخيخ وإطلاق الطائرات المسيَّرة.

وأضافت بأنه تم تدمير طائرتَيْن مُسيَّرتَيْن بالموقع، تم تجهيزهما لتنفيذ عمل عدائي وشيك نحو السعودية.

وكان التحالف قد أعلن اليوم تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة، مؤكدًا تدمير 3 زوارق مفخخة في الموقع، تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة.

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