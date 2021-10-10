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بالصور... "الفضلي" يتفقد ميدانيًّا مشروعات منظومة "البيئة" في عسير

مطلعًا على جاهزية المنظومة والخدمات التي تقدمها للمستفيدين

تفقد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، سير العمل في عددٍ من مشاريع منظومة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير، كما التقى بمديري الإدارات في فرع الوزارة بالمنطقة، مطلعاً على جاهزية المنظومة والخدمات التي تقدمها للمستفيدين.

وزار الوزير "الفضلي" مشاريع الوحدة البحثية للزراعة بالمياه المجددة بوادي بن هشبل، التي تضم ما يقارب 13 ألف شتلة لأشجار الليمون والبرتقال واليوسفي والرمان والتين والعنب والزيتون واللوزيات.

كما اطلع على الرشاش المحوري للمحاصيل الحقلية وصالة المحميات والأشياب في الوحدة البحثية التي يستفيد منها المزارعون بنقل المياه عبر الصهاريج إلى مزارعهم، بالإضافة إلى وقوفه على أشجار السدر في الموقع والبالغ عددها 4 آلاف شجرة، ومنحل العسل الذي يضم 50 خلية نحل بلدي.

وزار أيضاً مزارع القرية التراثية بالعكاس، ومنتزه الجرة، ووقف على موقع الحريق فيه والجهود الحثيثة لتأهيل وتنمية الغطاء النباتي فيه، كما اطلع على سير العمل في مشاريع شركة المياه الوطنية، ومحطة معالجة الصرف الصحي بالشعف التي تعمل بنظام الأغشية الحيوية بسعة تصميمية بلغت 12,500 م3/يوم، وتخدم جامعة الملك خالد والمحافظات التي حولها، إضافة إلى مركز الشغف والواديين والقرى المجاورة، كما تمتاز بتحملها المياه الخام ذات الأحمال العضوية العالية.

إلى هذا اطلع المهندس الفضلي على أعمال سد وادي عشران، وهو سد خرساني ثقلي أُنشئ في العام ١٤٠٤هـ بهدف السيطرة على الفيضانات ودرء مخاطر السيول وتعويض المياه الجوفية بالوادي، ويعد من أجمل سدود منطقة عسير، بارتفاع 38م وبسعة تخزينية تبلغ 1,500,000م3.

وخلال الجولة التفقدية زار "الفضلي" موقع القافلة الإرشادية الزراعية بأبها، وكرم المزارعين والصيادين المميزين بمنطقة عسير، وذلك في اليوم الختامي لفعاليات القافلة التي نظمتها الوزارة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات التعاونية، واستمرت على مدى 3 أيام.

واختتم الفضلي جولته في منطقة عسير بالالتقاء بالمواطنين والإجابة عن الاستفسارات والأسئلة المطروحة، واعداً إياهم بتقديم كل ما من شأنه مصلحة الوطن والمواطن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور... "الفضلي" يتفقد ميدانيًّا مشروعات منظومة "البيئة" في عسير
سبق

تفقد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، سير العمل في عددٍ من مشاريع منظومة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير، كما التقى بمديري الإدارات في فرع الوزارة بالمنطقة، مطلعاً على جاهزية المنظومة والخدمات التي تقدمها للمستفيدين.

وزار الوزير "الفضلي" مشاريع الوحدة البحثية للزراعة بالمياه المجددة بوادي بن هشبل، التي تضم ما يقارب 13 ألف شتلة لأشجار الليمون والبرتقال واليوسفي والرمان والتين والعنب والزيتون واللوزيات.

كما اطلع على الرشاش المحوري للمحاصيل الحقلية وصالة المحميات والأشياب في الوحدة البحثية التي يستفيد منها المزارعون بنقل المياه عبر الصهاريج إلى مزارعهم، بالإضافة إلى وقوفه على أشجار السدر في الموقع والبالغ عددها 4 آلاف شجرة، ومنحل العسل الذي يضم 50 خلية نحل بلدي.

وزار أيضاً مزارع القرية التراثية بالعكاس، ومنتزه الجرة، ووقف على موقع الحريق فيه والجهود الحثيثة لتأهيل وتنمية الغطاء النباتي فيه، كما اطلع على سير العمل في مشاريع شركة المياه الوطنية، ومحطة معالجة الصرف الصحي بالشعف التي تعمل بنظام الأغشية الحيوية بسعة تصميمية بلغت 12,500 م3/يوم، وتخدم جامعة الملك خالد والمحافظات التي حولها، إضافة إلى مركز الشغف والواديين والقرى المجاورة، كما تمتاز بتحملها المياه الخام ذات الأحمال العضوية العالية.

إلى هذا اطلع المهندس الفضلي على أعمال سد وادي عشران، وهو سد خرساني ثقلي أُنشئ في العام ١٤٠٤هـ بهدف السيطرة على الفيضانات ودرء مخاطر السيول وتعويض المياه الجوفية بالوادي، ويعد من أجمل سدود منطقة عسير، بارتفاع 38م وبسعة تخزينية تبلغ 1,500,000م3.

وخلال الجولة التفقدية زار "الفضلي" موقع القافلة الإرشادية الزراعية بأبها، وكرم المزارعين والصيادين المميزين بمنطقة عسير، وذلك في اليوم الختامي لفعاليات القافلة التي نظمتها الوزارة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات التعاونية، واستمرت على مدى 3 أيام.

واختتم الفضلي جولته في منطقة عسير بالالتقاء بالمواطنين والإجابة عن الاستفسارات والأسئلة المطروحة، واعداً إياهم بتقديم كل ما من شأنه مصلحة الوطن والمواطن.

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
04:40 PM

بالصور... "الفضلي" يتفقد ميدانيًّا مشروعات منظومة "البيئة" في عسير

مطلعًا على جاهزية المنظومة والخدمات التي تقدمها للمستفيدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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تفقد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، سير العمل في عددٍ من مشاريع منظومة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير، كما التقى بمديري الإدارات في فرع الوزارة بالمنطقة، مطلعاً على جاهزية المنظومة والخدمات التي تقدمها للمستفيدين.

وزار الوزير "الفضلي" مشاريع الوحدة البحثية للزراعة بالمياه المجددة بوادي بن هشبل، التي تضم ما يقارب 13 ألف شتلة لأشجار الليمون والبرتقال واليوسفي والرمان والتين والعنب والزيتون واللوزيات.

كما اطلع على الرشاش المحوري للمحاصيل الحقلية وصالة المحميات والأشياب في الوحدة البحثية التي يستفيد منها المزارعون بنقل المياه عبر الصهاريج إلى مزارعهم، بالإضافة إلى وقوفه على أشجار السدر في الموقع والبالغ عددها 4 آلاف شجرة، ومنحل العسل الذي يضم 50 خلية نحل بلدي.

وزار أيضاً مزارع القرية التراثية بالعكاس، ومنتزه الجرة، ووقف على موقع الحريق فيه والجهود الحثيثة لتأهيل وتنمية الغطاء النباتي فيه، كما اطلع على سير العمل في مشاريع شركة المياه الوطنية، ومحطة معالجة الصرف الصحي بالشعف التي تعمل بنظام الأغشية الحيوية بسعة تصميمية بلغت 12,500 م3/يوم، وتخدم جامعة الملك خالد والمحافظات التي حولها، إضافة إلى مركز الشغف والواديين والقرى المجاورة، كما تمتاز بتحملها المياه الخام ذات الأحمال العضوية العالية.

إلى هذا اطلع المهندس الفضلي على أعمال سد وادي عشران، وهو سد خرساني ثقلي أُنشئ في العام ١٤٠٤هـ بهدف السيطرة على الفيضانات ودرء مخاطر السيول وتعويض المياه الجوفية بالوادي، ويعد من أجمل سدود منطقة عسير، بارتفاع 38م وبسعة تخزينية تبلغ 1,500,000م3.

وخلال الجولة التفقدية زار "الفضلي" موقع القافلة الإرشادية الزراعية بأبها، وكرم المزارعين والصيادين المميزين بمنطقة عسير، وذلك في اليوم الختامي لفعاليات القافلة التي نظمتها الوزارة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات التعاونية، واستمرت على مدى 3 أيام.

واختتم الفضلي جولته في منطقة عسير بالالتقاء بالمواطنين والإجابة عن الاستفسارات والأسئلة المطروحة، واعداً إياهم بتقديم كل ما من شأنه مصلحة الوطن والمواطن.

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