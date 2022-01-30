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بالفيديو.. وكيل الأزهر: نوجه الشكر والتقدير لقيادة المملكة على الهدية الغالية على قلوبنا ونفوسنا

في تصريح له عقب مراسم تسليم هدية خادم الحرمين من المصاحف لمصر

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف: "إننا نوجه عظيم الشكر للمملكة العربية السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، على هذه الهدية الغالية على قلوبنا ونفوسنا، إنها كتاب الله عز وجل؛ حيث عملت المملكة على إحكام طباعته وحسن ظهوره بشكل طيب وراق يليق بكتاب الله".

جاء ذلك في تصريحات عقب مراسم تسليم هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف إلى جمهورية مصر العربية والبالغة 100 ألف إصدار من إصدارات مجمع الملك فهد من المصاحف الشريفة وترجمة القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والتي أقيمت بهذه المناسبة اليوم الأحد بمقر سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة.

وأضاف وكيل الأزهر الشريف: نشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على جهدهما وحرصهما على مد يد العون والإنقاذ للفكر الإسلامي وحمايته من الفكر الذي قد تطرف وحفاظه على الفكر السوي والصحيح، وتلك الجهود نتشارك نحن معها الأزهر الشريف في الاتجاه الذي يدعو لنبذ العنف والكراهية والتطرف وإعلاء قيم الأخوة والإنسانية.

وتابع: "كل الشكر والتقدير للمملكة على جهودها الطيبة المباركة على خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة كتاب الله وسنة رسوله و الحرص على إيصال مفاهيمها الصحيحة سواء في أرجاء العالم".

واختتم وكيل الأزهر الشريف تصريحه مقدماً رسالة سلام وتقدير لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة و الإرشاد بالمملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على جهوده المبذولة في خدمة كتاب الله وسنة رسول الله، سائلاً الله أن يديم على المملكة تقدمها ورقيها في ظل القيادة الرشيدة لها.

مصر الأزهر الشريف المملكة العربية السعودية الملك سلمان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المصحف الشريف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. وكيل الأزهر: نوجه الشكر والتقدير لقيادة المملكة على الهدية الغالية على قلوبنا ونفوسنا
سبق

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف: "إننا نوجه عظيم الشكر للمملكة العربية السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، على هذه الهدية الغالية على قلوبنا ونفوسنا، إنها كتاب الله عز وجل؛ حيث عملت المملكة على إحكام طباعته وحسن ظهوره بشكل طيب وراق يليق بكتاب الله".

جاء ذلك في تصريحات عقب مراسم تسليم هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف إلى جمهورية مصر العربية والبالغة 100 ألف إصدار من إصدارات مجمع الملك فهد من المصاحف الشريفة وترجمة القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والتي أقيمت بهذه المناسبة اليوم الأحد بمقر سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة.

وأضاف وكيل الأزهر الشريف: نشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على جهدهما وحرصهما على مد يد العون والإنقاذ للفكر الإسلامي وحمايته من الفكر الذي قد تطرف وحفاظه على الفكر السوي والصحيح، وتلك الجهود نتشارك نحن معها الأزهر الشريف في الاتجاه الذي يدعو لنبذ العنف والكراهية والتطرف وإعلاء قيم الأخوة والإنسانية.

وتابع: "كل الشكر والتقدير للمملكة على جهودها الطيبة المباركة على خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة كتاب الله وسنة رسوله و الحرص على إيصال مفاهيمها الصحيحة سواء في أرجاء العالم".

واختتم وكيل الأزهر الشريف تصريحه مقدماً رسالة سلام وتقدير لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة و الإرشاد بالمملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على جهوده المبذولة في خدمة كتاب الله وسنة رسول الله، سائلاً الله أن يديم على المملكة تقدمها ورقيها في ظل القيادة الرشيدة لها.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
09:34 PM
اخر تعديل
31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
02:07 AM

بالفيديو.. وكيل الأزهر: نوجه الشكر والتقدير لقيادة المملكة على الهدية الغالية على قلوبنا ونفوسنا

في تصريح له عقب مراسم تسليم هدية خادم الحرمين من المصاحف لمصر

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
2,711

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف: "إننا نوجه عظيم الشكر للمملكة العربية السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، على هذه الهدية الغالية على قلوبنا ونفوسنا، إنها كتاب الله عز وجل؛ حيث عملت المملكة على إحكام طباعته وحسن ظهوره بشكل طيب وراق يليق بكتاب الله".

جاء ذلك في تصريحات عقب مراسم تسليم هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف إلى جمهورية مصر العربية والبالغة 100 ألف إصدار من إصدارات مجمع الملك فهد من المصاحف الشريفة وترجمة القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والتي أقيمت بهذه المناسبة اليوم الأحد بمقر سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة.

وأضاف وكيل الأزهر الشريف: نشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على جهدهما وحرصهما على مد يد العون والإنقاذ للفكر الإسلامي وحمايته من الفكر الذي قد تطرف وحفاظه على الفكر السوي والصحيح، وتلك الجهود نتشارك نحن معها الأزهر الشريف في الاتجاه الذي يدعو لنبذ العنف والكراهية والتطرف وإعلاء قيم الأخوة والإنسانية.

وتابع: "كل الشكر والتقدير للمملكة على جهودها الطيبة المباركة على خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة كتاب الله وسنة رسوله و الحرص على إيصال مفاهيمها الصحيحة سواء في أرجاء العالم".

واختتم وكيل الأزهر الشريف تصريحه مقدماً رسالة سلام وتقدير لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة و الإرشاد بالمملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على جهوده المبذولة في خدمة كتاب الله وسنة رسول الله، سائلاً الله أن يديم على المملكة تقدمها ورقيها في ظل القيادة الرشيدة لها.

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