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والد الطفل الذي قتلته كلاب ضالة بالهفوف يروي تفاصيل الواقعة المأساوية!

قال: أكثر من 15 كلبًا ضالاً هاجمت ابني ودخل المستشفى ووافته المنية إثر ذلك

قتلت "كلاب ضالة" الطفل "تركي بن عبد الرحيم الحمد" (13 عامًا) في محافظة الهفوف، وذلك بعد أن هاجمه أكثر من 15 كلبًا ضالاً!

وكشف والد الطفل المتوفى لقناة الإخبارية تفاصيل الحادثة المأساوية، مشيرًا إلى أن ولده دخل المستشفى، ووافته المنية إثر ذلك، مطالبًا في هذا الصدد أمانة الأحساء بوضع حد لهذا الخطر!

وبعبارات حزينة استذكر التفاصيل قائلاً: "وقعت الحادثة الـ4:45 عصرًا بينما كنا نستمتع مع الأسرة بالجلوس عند البحر، وفي هذه الأثناء اقترب منا أحد الكلاب متوسط الحجم، وكأنه يريد أكلاً، وحينها قام إليه ولدي، وكان كلما يقترب منه ظل يبتعد عنه، وما هي إلا 5 دقائق فقط حتى هاجم ولدي 15 كلبًا".

وأردف: "وفورًا قمت بمحاولة إنقاذه من بينهم، وكانت منها مجموعة تجر من جهة وأخرى من جهة ثانية، وقمتُ بالصراخ والاستنجاد بالموجودين حولي، إلى أن اجتمع عدد كبير من النساء، وحينها خافت الكلاب وهربت"!

وأضاف والد الطفل الضحية: "بعد أن قمنا بالاتصال بالإسعاف ظل ساعة حتى حضر إلى الموقع، وولدي نشف دمه"!

وأشار إلى أن الطفل نُقل إلى مستشفى العيون التي ظل بها ساعتين فقط، ثم نُقل إلى مستشفى الملك فهد، وتم تنويمه بها لمدة أسبوعين، وتوفي أمس الساعة الـ2 ظهرًا -رحمه الله-.

ولفت إلى أن والدته تعيش حالة صحية ونفسية سيئة جدًّا، وطالب بضرورة إيجاد حل لمشكلة الكلاب الضالة التي تشكل تهديدًا وخطرًا على سلامتهم!

الرئيسية/ المملكة / محليات

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والد الطفل الذي قتلته كلاب ضالة بالهفوف يروي تفاصيل الواقعة المأساوية!
سبق

قتلت "كلاب ضالة" الطفل "تركي بن عبد الرحيم الحمد" (13 عامًا) في محافظة الهفوف، وذلك بعد أن هاجمه أكثر من 15 كلبًا ضالاً!

وكشف والد الطفل المتوفى لقناة الإخبارية تفاصيل الحادثة المأساوية، مشيرًا إلى أن ولده دخل المستشفى، ووافته المنية إثر ذلك، مطالبًا في هذا الصدد أمانة الأحساء بوضع حد لهذا الخطر!

وبعبارات حزينة استذكر التفاصيل قائلاً: "وقعت الحادثة الـ4:45 عصرًا بينما كنا نستمتع مع الأسرة بالجلوس عند البحر، وفي هذه الأثناء اقترب منا أحد الكلاب متوسط الحجم، وكأنه يريد أكلاً، وحينها قام إليه ولدي، وكان كلما يقترب منه ظل يبتعد عنه، وما هي إلا 5 دقائق فقط حتى هاجم ولدي 15 كلبًا".

وأردف: "وفورًا قمت بمحاولة إنقاذه من بينهم، وكانت منها مجموعة تجر من جهة وأخرى من جهة ثانية، وقمتُ بالصراخ والاستنجاد بالموجودين حولي، إلى أن اجتمع عدد كبير من النساء، وحينها خافت الكلاب وهربت"!

وأضاف والد الطفل الضحية: "بعد أن قمنا بالاتصال بالإسعاف ظل ساعة حتى حضر إلى الموقع، وولدي نشف دمه"!

وأشار إلى أن الطفل نُقل إلى مستشفى العيون التي ظل بها ساعتين فقط، ثم نُقل إلى مستشفى الملك فهد، وتم تنويمه بها لمدة أسبوعين، وتوفي أمس الساعة الـ2 ظهرًا -رحمه الله-.

ولفت إلى أن والدته تعيش حالة صحية ونفسية سيئة جدًّا، وطالب بضرورة إيجاد حل لمشكلة الكلاب الضالة التي تشكل تهديدًا وخطرًا على سلامتهم!

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
12:01 AM

والد الطفل الذي قتلته كلاب ضالة بالهفوف يروي تفاصيل الواقعة المأساوية!

قال: أكثر من 15 كلبًا ضالاً هاجمت ابني ودخل المستشفى ووافته المنية إثر ذلك

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
8,660

قتلت "كلاب ضالة" الطفل "تركي بن عبد الرحيم الحمد" (13 عامًا) في محافظة الهفوف، وذلك بعد أن هاجمه أكثر من 15 كلبًا ضالاً!

وكشف والد الطفل المتوفى لقناة الإخبارية تفاصيل الحادثة المأساوية، مشيرًا إلى أن ولده دخل المستشفى، ووافته المنية إثر ذلك، مطالبًا في هذا الصدد أمانة الأحساء بوضع حد لهذا الخطر!

وبعبارات حزينة استذكر التفاصيل قائلاً: "وقعت الحادثة الـ4:45 عصرًا بينما كنا نستمتع مع الأسرة بالجلوس عند البحر، وفي هذه الأثناء اقترب منا أحد الكلاب متوسط الحجم، وكأنه يريد أكلاً، وحينها قام إليه ولدي، وكان كلما يقترب منه ظل يبتعد عنه، وما هي إلا 5 دقائق فقط حتى هاجم ولدي 15 كلبًا".

وأردف: "وفورًا قمت بمحاولة إنقاذه من بينهم، وكانت منها مجموعة تجر من جهة وأخرى من جهة ثانية، وقمتُ بالصراخ والاستنجاد بالموجودين حولي، إلى أن اجتمع عدد كبير من النساء، وحينها خافت الكلاب وهربت"!

وأضاف والد الطفل الضحية: "بعد أن قمنا بالاتصال بالإسعاف ظل ساعة حتى حضر إلى الموقع، وولدي نشف دمه"!

وأشار إلى أن الطفل نُقل إلى مستشفى العيون التي ظل بها ساعتين فقط، ثم نُقل إلى مستشفى الملك فهد، وتم تنويمه بها لمدة أسبوعين، وتوفي أمس الساعة الـ2 ظهرًا -رحمه الله-.

ولفت إلى أن والدته تعيش حالة صحية ونفسية سيئة جدًّا، وطالب بضرورة إيجاد حل لمشكلة الكلاب الضالة التي تشكل تهديدًا وخطرًا على سلامتهم!

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