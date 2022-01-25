"السلامة في الشتاء".. الشغل الشاغل لـ3 حسابات عبر "تويتر"

نصائح توعوية للوقاية وكيفية التعامل مع درجات الحرارة المنخفضة

دخل موسم الشتاء بكامل قوته هذا العام، فسجل انخفاضًا كبيرًا في درجات وصلت إلى ما دون الصفر، في عدد من مناطق المملكة؛ الأمر الذي دفع إلى رفع مستوى احتياطات السلامة والتحصينات للحماية من برودة الجو.

وخصصت عددٌ من الحسابات عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، محتوى متخصصًا لتثقيف المتابعين، وتقديم نصائح حول طرق الوقاية من أمراض الشتاء، وكيفية التعامل مع درجات الحرارة المنخفضة، خصوصًا أن الشتاء يصاحبه في الغالب تدابير "استثنائية" للحفاظ على الصحة.

ومن أبرز هذه الحسابات، حساب "السلامة" التابع للشركة السعودية للكهرباء، الذي اهتم بنشر تغريدات هدفها توعية المتابعين حول الطرق الصحيحة لاستغلال بعض الأجهزة الكهربائية في فصل الشتاء؛ خاصة فيما يتعلق بأجهزة التدفئة؛ لما لها من خطورة إذا لم تُستخدم وفق قواعد السلامة والأمان، وهو ما تشرحه تصميمات "الإنفوجراف" والتغريدات التي تجاوز عددها الـ2700 تغريدة، وُجهت لأكثر من 99 ألف شخص يتابعون الحساب.

وهناك أيضًا منصة التوعية الرسمية لوزارة الصحة عبر موقع تويتر "عش بصحة"، التي كثّفت تغريداتها لرفع مستوى وعي متابعيها حول قواعد السلامة الطبية في حالات الجو البارد؛ فيما عرضت تصاميم مختلفة تضم نصائح وأساليب مواجهة برودة الهواء والطقس.

ويتابع الحساب، أكثرَ من 230 ألف متابع، استفادوا من هذه النصائح، التي احتوت على مقاطع فيديو من أطباء متخصصين ومعتمدين، يقدمون أفكارهم ومعلوماتهم ونصائحهم حول كيفية المحافظة على صحة الجسم في الشتاء، إضافة إلى أنسب وأسلم الطرق لعلاج نزلات البرد والزكام والأمراض الموسمية الأخرى.

واهتم مستشفى الملك فيصل التخصصي بالجانب التوعوي، حين ركز في تغريدات نشرتها منصة "التثقيف الصحي"، على التوعية الطبية للسلامة في الشتاء.