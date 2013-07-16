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تنبيه متقدّم للرياض: رياح وأتربة في الطريق وشبه انعدام للرؤية

"الإنذار المبكّر": الحالة تتواصل حتى الساعة السابعة مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض من حالة أتربة مثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

ووفق "الإنذار المبكّر"، تبدأ الحالة -بعد قليل- وتحديداً في الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وتتواصل حتى السابعة مساء اليوم.. وتشمل الحالة، السليل ووادي الدواسر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه متقدّم للرياض: رياح وأتربة في الطريق وشبه انعدام للرؤية
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض من حالة أتربة مثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

ووفق "الإنذار المبكّر"، تبدأ الحالة -بعد قليل- وتحديداً في الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وتتواصل حتى السابعة مساء اليوم.. وتشمل الحالة، السليل ووادي الدواسر.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
01:09 PM

تنبيه متقدّم للرياض: رياح وأتربة في الطريق وشبه انعدام للرؤية

"الإنذار المبكّر": الحالة تتواصل حتى الساعة السابعة مساءً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض من حالة أتربة مثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

ووفق "الإنذار المبكّر"، تبدأ الحالة -بعد قليل- وتحديداً في الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وتتواصل حتى السابعة مساء اليوم.. وتشمل الحالة، السليل ووادي الدواسر.

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