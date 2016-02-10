النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لليوم الرابع.. جناح المملكة بالمعرض الدولي للكتاب في المغرب يواصل فعالياته

"الثقفي" يحاضر عن "النشر الإلكتروني بين الصحافة الإلكترونية والكتاب"

يُواصل جناح المملكة بالمعرض الدولي للكتاب والنشر بمدينة الدار البيضاء المغربية، فعالياته لليوم الرابع على التوالي، الرامية إلى التعريف بالإنتاجات الثقافية والعلمية في المملكة العربية السعودية.

وافتتح المشرف على أعمال الملحقية الثقافية بالمغرب ناصر بن طامي البقمي، أمس، برنامج "اللقاء" الذي ألقى فيه وكيل عمادة شؤون المكتبات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور إبراهيم الثقفي، محاضرة عن "النشر الإلكتروني بين الصحافة الإلكترونية والكتاب الإلكتروني"، تَطَرّق فيها إلى محتوى وسائل الإعلام الإلكترونية وعلاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي والاتجاهات التي طبعت هذه العلاقة.

وحلل الدكتور "الثقفي" أسباب التوجه نحو النشر الإلكتروني بوصفه آلية لإيصال المحتوى إلى أكبر عدد من القراء؛ سواء على مستوى نشر الأخبار أو التعريف بالإصدارات المتعلقة بالكتب.

وتابع الحاضرون في اللقاء قراءات شعرية قدّمها نخبة من الشعراء المبدعين السعوديين والمغاربة، نسجوا قصائد شعرية تمازجت بين الشعر والزجل تُعزز قِيَم المحبة والتقارب بين الثقافة السعودية والثقافة المغربية.

وكان المشرف على أعمال الملحقية الثقافية قد الْتقى في الجناح رئيسَ جامعة مدينة تطوان محمد الرامي، الذي أطلعه على ما يحتويه جناح المملكة من إصدارات الجهات الحكومية والمكتبات ودور النشر.

المعرض الدولي للكتاب والنشر بمدينة الدار البيضاء المغربية المغرب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لليوم الرابع.. جناح المملكة بالمعرض الدولي للكتاب في المغرب يواصل فعالياته
سبق

يُواصل جناح المملكة بالمعرض الدولي للكتاب والنشر بمدينة الدار البيضاء المغربية، فعالياته لليوم الرابع على التوالي، الرامية إلى التعريف بالإنتاجات الثقافية والعلمية في المملكة العربية السعودية.

وافتتح المشرف على أعمال الملحقية الثقافية بالمغرب ناصر بن طامي البقمي، أمس، برنامج "اللقاء" الذي ألقى فيه وكيل عمادة شؤون المكتبات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور إبراهيم الثقفي، محاضرة عن "النشر الإلكتروني بين الصحافة الإلكترونية والكتاب الإلكتروني"، تَطَرّق فيها إلى محتوى وسائل الإعلام الإلكترونية وعلاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي والاتجاهات التي طبعت هذه العلاقة.

وحلل الدكتور "الثقفي" أسباب التوجه نحو النشر الإلكتروني بوصفه آلية لإيصال المحتوى إلى أكبر عدد من القراء؛ سواء على مستوى نشر الأخبار أو التعريف بالإصدارات المتعلقة بالكتب.

وتابع الحاضرون في اللقاء قراءات شعرية قدّمها نخبة من الشعراء المبدعين السعوديين والمغاربة، نسجوا قصائد شعرية تمازجت بين الشعر والزجل تُعزز قِيَم المحبة والتقارب بين الثقافة السعودية والثقافة المغربية.

وكان المشرف على أعمال الملحقية الثقافية قد الْتقى في الجناح رئيسَ جامعة مدينة تطوان محمد الرامي، الذي أطلعه على ما يحتويه جناح المملكة من إصدارات الجهات الحكومية والمكتبات ودور النشر.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
08:34 AM

لليوم الرابع.. جناح المملكة بالمعرض الدولي للكتاب في المغرب يواصل فعالياته

"الثقفي" يحاضر عن "النشر الإلكتروني بين الصحافة الإلكترونية والكتاب"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
1
1,018

يُواصل جناح المملكة بالمعرض الدولي للكتاب والنشر بمدينة الدار البيضاء المغربية، فعالياته لليوم الرابع على التوالي، الرامية إلى التعريف بالإنتاجات الثقافية والعلمية في المملكة العربية السعودية.

وافتتح المشرف على أعمال الملحقية الثقافية بالمغرب ناصر بن طامي البقمي، أمس، برنامج "اللقاء" الذي ألقى فيه وكيل عمادة شؤون المكتبات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور إبراهيم الثقفي، محاضرة عن "النشر الإلكتروني بين الصحافة الإلكترونية والكتاب الإلكتروني"، تَطَرّق فيها إلى محتوى وسائل الإعلام الإلكترونية وعلاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي والاتجاهات التي طبعت هذه العلاقة.

وحلل الدكتور "الثقفي" أسباب التوجه نحو النشر الإلكتروني بوصفه آلية لإيصال المحتوى إلى أكبر عدد من القراء؛ سواء على مستوى نشر الأخبار أو التعريف بالإصدارات المتعلقة بالكتب.

وتابع الحاضرون في اللقاء قراءات شعرية قدّمها نخبة من الشعراء المبدعين السعوديين والمغاربة، نسجوا قصائد شعرية تمازجت بين الشعر والزجل تُعزز قِيَم المحبة والتقارب بين الثقافة السعودية والثقافة المغربية.

وكان المشرف على أعمال الملحقية الثقافية قد الْتقى في الجناح رئيسَ جامعة مدينة تطوان محمد الرامي، الذي أطلعه على ما يحتويه جناح المملكة من إصدارات الجهات الحكومية والمكتبات ودور النشر.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,473
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,208
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,097
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,591

كاريكاتير

دموع الغدر

المقالات

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة