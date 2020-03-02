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"آياتا" تحذر من رحلات "الترانزيت" وتنبه: التزموا بالمباشرة والسفر نهارًا

شفاء نصف المشتبه فيهم عالميًا

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن خسائر شركات الطيران العالمية والتي قدرها بما يقرب 1.5 مليار دولار خلال شهرين من عام 2020 بسبب فيروس كورونا.

وقال محمد علي البكري نائب رئيس "إياتا" للشرق الأوسط وإفريقيا: "أتوقع تراجع مبيعات شركات الطيران في الشرق الأوسط خلال الأسابيع القليلة القادمة، وأن الإيرادات ستواجه مخاطر في حالة تمديد قيود السفر المفروضة في آسيا".

وفي نفس السياق تم التنبيه على عدم اعتماد الرحلات المحولة او الترانزيت للمخالطة القوية من عدة جنسيات بالإضافة إلى أهمية السفر نهارًا وهو وقت تكون فيه الحرارة مرتفعة نسبيًا عن الليل.

يذكر أن السلطات الصينية أعلنت اليوم الاثنين 2 مارس 2020 ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا داخل البلاد إلى 2912 والإصابات المؤكدة إلى أكثر من 80 ألفًا، كما بلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي أكثر من 88 ألف شخص توفي منهم نحو 3 آلاف شخص فيما شفي حتى الآن 42670 شخصًا، وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية يوم أمس الأحد.

الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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"آياتا" تحذر من رحلات "الترانزيت" وتنبه: التزموا بالمباشرة والسفر نهارًا
سبق

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن خسائر شركات الطيران العالمية والتي قدرها بما يقرب 1.5 مليار دولار خلال شهرين من عام 2020 بسبب فيروس كورونا.

وقال محمد علي البكري نائب رئيس "إياتا" للشرق الأوسط وإفريقيا: "أتوقع تراجع مبيعات شركات الطيران في الشرق الأوسط خلال الأسابيع القليلة القادمة، وأن الإيرادات ستواجه مخاطر في حالة تمديد قيود السفر المفروضة في آسيا".

وفي نفس السياق تم التنبيه على عدم اعتماد الرحلات المحولة او الترانزيت للمخالطة القوية من عدة جنسيات بالإضافة إلى أهمية السفر نهارًا وهو وقت تكون فيه الحرارة مرتفعة نسبيًا عن الليل.

يذكر أن السلطات الصينية أعلنت اليوم الاثنين 2 مارس 2020 ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا داخل البلاد إلى 2912 والإصابات المؤكدة إلى أكثر من 80 ألفًا، كما بلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي أكثر من 88 ألف شخص توفي منهم نحو 3 آلاف شخص فيما شفي حتى الآن 42670 شخصًا، وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية يوم أمس الأحد.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
03:43 PM

"آياتا" تحذر من رحلات "الترانزيت" وتنبه: التزموا بالمباشرة والسفر نهارًا

شفاء نصف المشتبه فيهم عالميًا

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خالد خليل - الرياض
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كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن خسائر شركات الطيران العالمية والتي قدرها بما يقرب 1.5 مليار دولار خلال شهرين من عام 2020 بسبب فيروس كورونا.

وقال محمد علي البكري نائب رئيس "إياتا" للشرق الأوسط وإفريقيا: "أتوقع تراجع مبيعات شركات الطيران في الشرق الأوسط خلال الأسابيع القليلة القادمة، وأن الإيرادات ستواجه مخاطر في حالة تمديد قيود السفر المفروضة في آسيا".

وفي نفس السياق تم التنبيه على عدم اعتماد الرحلات المحولة او الترانزيت للمخالطة القوية من عدة جنسيات بالإضافة إلى أهمية السفر نهارًا وهو وقت تكون فيه الحرارة مرتفعة نسبيًا عن الليل.

يذكر أن السلطات الصينية أعلنت اليوم الاثنين 2 مارس 2020 ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا داخل البلاد إلى 2912 والإصابات المؤكدة إلى أكثر من 80 ألفًا، كما بلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي أكثر من 88 ألف شخص توفي منهم نحو 3 آلاف شخص فيما شفي حتى الآن 42670 شخصًا، وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية يوم أمس الأحد.

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