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وزير التعليم: نفتخر بالإشادة الملكية وسنواصل العمل لتحقيق تطلعات القيادة

الخطاب الملكي أكد على أن المملكة تولي اهتمامًا بالغًا بالتعليم محليًا وإقليميًا ودوليًا

أكد وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، فخر وزارته بإشادة خادم الحرمين الشريفين بما تحقق من منجزات في التعليم؛ بتوجيه ودعم القيادة الرشيدة

وقال وزير التعليم إن "مضامين ‫الخطاب الملكي الكريم أمام ‫مجلس الشورى؛ تأكيد على ثوابت الدولة، ومنجزات رؤية الوطن وقيادته، ونفتخر بالإشادة الملكية الكريمة بما تحقق من منجزات في التعليم؛ بتوجيه ودعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وسنواصل العمل مع زملائي وزميلاتي من منسوبي ‫التعليم لتحقيق تطلعاتهم".

وجاء خلال الخطاب الملكي السنوي الذي وجَّهه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، المفصل لمواقف السعودية الداخلية والخارجية سياسيًّا وإداريًّا واقتصاديًّا، أن حكومة المملكة تولي اهتمامًا بالغًا بالتعليم محليًا وإقليميًا ودوليًا، حيث أدرجت التعليم ملفًا رئيسيًا على جدول أعمال رئاسة المملكة مجموعة العشرين 2020، كما نجحت في تجاوز العقبات الناتجة عن انتشار فايروس كورونا، حيث استمرت العملية التعليمية ولم تتوقف من خلال استخدام أكثر من وسيلة في الوقت نفسه: ما بين التعليم عن بعد، والتعليم الحضوري، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا فضل الله، ثم وجود استثمار كبير واهتمام مرتفع بالبنية التحتية الرقمية الجيدة التي استطاعت نقل البيانات الضخمة خلال وقت واحد لجميع الطلاب بالمملكة".


وأضاف: "والنجاحات التي تم تحقيقها في مجال التعليم كثيرة ومميزة، حيث يستمر العمل في برنامج تطوير الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وقد حصلت عدد من جامعاتنا على مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية، كما تسير برامج الابتعاث إلى الخارج في التخصصات التي تخدم سوق العمل وتتواءم مع رؤية المملكة 2030 بشكل مميز".

وأردف: "مؤخرًا تم الإعلان عن إطلاق مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية في (عرقة) التي ستكون أول مدينة غير ربحية في العالم، ممكنة للتعليم وحاضنة للأكاديميات والكليات والمتاحف ومراكز المؤتمرات، بالإضافة إلى مراكز الإبداع ومدارس مسك".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم: نفتخر بالإشادة الملكية وسنواصل العمل لتحقيق تطلعات القيادة
سبق

أكد وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، فخر وزارته بإشادة خادم الحرمين الشريفين بما تحقق من منجزات في التعليم؛ بتوجيه ودعم القيادة الرشيدة

وقال وزير التعليم إن "مضامين ‫الخطاب الملكي الكريم أمام ‫مجلس الشورى؛ تأكيد على ثوابت الدولة، ومنجزات رؤية الوطن وقيادته، ونفتخر بالإشادة الملكية الكريمة بما تحقق من منجزات في التعليم؛ بتوجيه ودعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وسنواصل العمل مع زملائي وزميلاتي من منسوبي ‫التعليم لتحقيق تطلعاتهم".

وجاء خلال الخطاب الملكي السنوي الذي وجَّهه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، المفصل لمواقف السعودية الداخلية والخارجية سياسيًّا وإداريًّا واقتصاديًّا، أن حكومة المملكة تولي اهتمامًا بالغًا بالتعليم محليًا وإقليميًا ودوليًا، حيث أدرجت التعليم ملفًا رئيسيًا على جدول أعمال رئاسة المملكة مجموعة العشرين 2020، كما نجحت في تجاوز العقبات الناتجة عن انتشار فايروس كورونا، حيث استمرت العملية التعليمية ولم تتوقف من خلال استخدام أكثر من وسيلة في الوقت نفسه: ما بين التعليم عن بعد، والتعليم الحضوري، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا فضل الله، ثم وجود استثمار كبير واهتمام مرتفع بالبنية التحتية الرقمية الجيدة التي استطاعت نقل البيانات الضخمة خلال وقت واحد لجميع الطلاب بالمملكة".


وأضاف: "والنجاحات التي تم تحقيقها في مجال التعليم كثيرة ومميزة، حيث يستمر العمل في برنامج تطوير الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وقد حصلت عدد من جامعاتنا على مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية، كما تسير برامج الابتعاث إلى الخارج في التخصصات التي تخدم سوق العمل وتتواءم مع رؤية المملكة 2030 بشكل مميز".

وأردف: "مؤخرًا تم الإعلان عن إطلاق مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية في (عرقة) التي ستكون أول مدينة غير ربحية في العالم، ممكنة للتعليم وحاضنة للأكاديميات والكليات والمتاحف ومراكز المؤتمرات، بالإضافة إلى مراكز الإبداع ومدارس مسك".

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
03:09 PM

وزير التعليم: نفتخر بالإشادة الملكية وسنواصل العمل لتحقيق تطلعات القيادة

الخطاب الملكي أكد على أن المملكة تولي اهتمامًا بالغًا بالتعليم محليًا وإقليميًا ودوليًا

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عبدالعزيز الشهري - عسير
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أكد وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، فخر وزارته بإشادة خادم الحرمين الشريفين بما تحقق من منجزات في التعليم؛ بتوجيه ودعم القيادة الرشيدة

وقال وزير التعليم إن "مضامين ‫الخطاب الملكي الكريم أمام ‫مجلس الشورى؛ تأكيد على ثوابت الدولة، ومنجزات رؤية الوطن وقيادته، ونفتخر بالإشادة الملكية الكريمة بما تحقق من منجزات في التعليم؛ بتوجيه ودعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وسنواصل العمل مع زملائي وزميلاتي من منسوبي ‫التعليم لتحقيق تطلعاتهم".

وجاء خلال الخطاب الملكي السنوي الذي وجَّهه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، المفصل لمواقف السعودية الداخلية والخارجية سياسيًّا وإداريًّا واقتصاديًّا، أن حكومة المملكة تولي اهتمامًا بالغًا بالتعليم محليًا وإقليميًا ودوليًا، حيث أدرجت التعليم ملفًا رئيسيًا على جدول أعمال رئاسة المملكة مجموعة العشرين 2020، كما نجحت في تجاوز العقبات الناتجة عن انتشار فايروس كورونا، حيث استمرت العملية التعليمية ولم تتوقف من خلال استخدام أكثر من وسيلة في الوقت نفسه: ما بين التعليم عن بعد، والتعليم الحضوري، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا فضل الله، ثم وجود استثمار كبير واهتمام مرتفع بالبنية التحتية الرقمية الجيدة التي استطاعت نقل البيانات الضخمة خلال وقت واحد لجميع الطلاب بالمملكة".


وأضاف: "والنجاحات التي تم تحقيقها في مجال التعليم كثيرة ومميزة، حيث يستمر العمل في برنامج تطوير الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وقد حصلت عدد من جامعاتنا على مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية، كما تسير برامج الابتعاث إلى الخارج في التخصصات التي تخدم سوق العمل وتتواءم مع رؤية المملكة 2030 بشكل مميز".

وأردف: "مؤخرًا تم الإعلان عن إطلاق مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية في (عرقة) التي ستكون أول مدينة غير ربحية في العالم، ممكنة للتعليم وحاضنة للأكاديميات والكليات والمتاحف ومراكز المؤتمرات، بالإضافة إلى مراكز الإبداع ومدارس مسك".

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