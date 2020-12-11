النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قانوني يدعو لتنظيم "سنابات" المدن وتطبيق نظام "الإعلان التجاري الإلكتروني"

أكد أن أصحابها قد يكونون عرضة لعقوبات

طالب المستشار القانوني أحمد الدهاس، بتنظيم الحسابات التي تحمل أسماء المدن والمحافظات على "السناب شات"، لافتاً إلى أن أصحابها قد يكونون عرضة لعقوبات أهمها عقوبة الضريبة المضافة أو نظام التجارة الإلكتروني.

وقال "الدهاس" لـ"سبق": "استخدام أسماء مناطق ومدن ومحافظات في حسابات مثل تطبيق السناب شات أو تويتر، ليس جريمة، كون منشئ الحساب لم يتخذ اسم حساب كاذبًا أو انتحل صفة غير صحيحة".

وأضاف: "الفقرة الأولى من المادة الخامسة من نظام الجرائم المعلوماتية، حددت الفعل المجرم، وهو الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة، وهذا لا ينطبق على منشئ هذه الحسابات".

وتابع: "ينبغي تنظيم مثل هذه الحسابات التي تحمل أسماء المدن والمحافظات، حيث إن أصحابها قد يكونون عرضة لعقوبات أنظمة أخرى عند مخالفتهم لها، مثل نظام الضريبة المضافة أو نظام التجارة الإلكتروني (ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني)، وينبغي تطبيق نظام الإعلان التجاري، كجزء من تنظيم تلك الحسابات".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قانوني يدعو لتنظيم "سنابات" المدن وتطبيق نظام "الإعلان التجاري الإلكتروني"
سبق

طالب المستشار القانوني أحمد الدهاس، بتنظيم الحسابات التي تحمل أسماء المدن والمحافظات على "السناب شات"، لافتاً إلى أن أصحابها قد يكونون عرضة لعقوبات أهمها عقوبة الضريبة المضافة أو نظام التجارة الإلكتروني.

وقال "الدهاس" لـ"سبق": "استخدام أسماء مناطق ومدن ومحافظات في حسابات مثل تطبيق السناب شات أو تويتر، ليس جريمة، كون منشئ الحساب لم يتخذ اسم حساب كاذبًا أو انتحل صفة غير صحيحة".

وأضاف: "الفقرة الأولى من المادة الخامسة من نظام الجرائم المعلوماتية، حددت الفعل المجرم، وهو الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة، وهذا لا ينطبق على منشئ هذه الحسابات".

وتابع: "ينبغي تنظيم مثل هذه الحسابات التي تحمل أسماء المدن والمحافظات، حيث إن أصحابها قد يكونون عرضة لعقوبات أنظمة أخرى عند مخالفتهم لها، مثل نظام الضريبة المضافة أو نظام التجارة الإلكتروني (ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني)، وينبغي تطبيق نظام الإعلان التجاري، كجزء من تنظيم تلك الحسابات".

11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442
07:37 PM

قانوني يدعو لتنظيم "سنابات" المدن وتطبيق نظام "الإعلان التجاري الإلكتروني"

أكد أن أصحابها قد يكونون عرضة لعقوبات

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
568

طالب المستشار القانوني أحمد الدهاس، بتنظيم الحسابات التي تحمل أسماء المدن والمحافظات على "السناب شات"، لافتاً إلى أن أصحابها قد يكونون عرضة لعقوبات أهمها عقوبة الضريبة المضافة أو نظام التجارة الإلكتروني.

وقال "الدهاس" لـ"سبق": "استخدام أسماء مناطق ومدن ومحافظات في حسابات مثل تطبيق السناب شات أو تويتر، ليس جريمة، كون منشئ الحساب لم يتخذ اسم حساب كاذبًا أو انتحل صفة غير صحيحة".

وأضاف: "الفقرة الأولى من المادة الخامسة من نظام الجرائم المعلوماتية، حددت الفعل المجرم، وهو الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة، وهذا لا ينطبق على منشئ هذه الحسابات".

وتابع: "ينبغي تنظيم مثل هذه الحسابات التي تحمل أسماء المدن والمحافظات، حيث إن أصحابها قد يكونون عرضة لعقوبات أنظمة أخرى عند مخالفتهم لها، مثل نظام الضريبة المضافة أو نظام التجارة الإلكتروني (ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني)، وينبغي تطبيق نظام الإعلان التجاري، كجزء من تنظيم تلك الحسابات".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,508
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,506
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,423
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,967

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة