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"الفطرية": الإجهاد سبب نفوق "وَعْلَيْ بلجرشي" ونعمل على تلافي السلبيات

المركز الوطني: نهدف لرفع مستوى الوعي العام وجاذبية المتنزهات

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تفاصيل نفوق الوعلين أمس الأربعاء في بلجرشي؛ مؤكدًا كذلك عملهم بالتعاون مع العديد من الجهات -على رأسها إمارة منطقة الباحة- على معالجة السلبيات التي تلت عملية الإطلاق.

يأتي هذا بعد نشر "سبق" للحالة بعنوان (بعد إطلاقها بـ4 أيام.. نفوق 2 من وعول بلجرشي).

وقال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في بيان تفصيلي: "إشارة إلى انتشار مقاطع مصورة عن نفوق اثنين من وعول بلجرشي بعد أربعة أيام من إطلاقها؛ يوضح المركز أن النفوق سببه الإجهاد الذي تعرضت له، والإجهاد من الأسباب الشائعة لنفوق بعض الحيوانات البرية، ويعمل المركز حاليًا بالتعاون مع العديد من الجهات -على رأسها إمارة منطقة الباحة- على معالجة السلبيات التي تلت عملية الإطلاق".

وأوضح المركز أن أهداف الإطلاق الأساسية في المتنزهات الوطنية، هي رفع مستوى الوعي العام، والمشاركة المجتمعية في برامج الحياة الفطرية، ورفع جاذبية المتنزهات، إضافة للدور المهم للربط بين المحميات ومناطق الانتشار الطبيعي للحيوانات الفطرية عبر الممرات الآمنة التي يقع بها معظم المتنزهات الوطنية.

وتابع: سَبَق للمركز الإطلاق في العديد من المتنزهات الوطنية في مناطق مختلفة في المملكة، وحققت نجاحات ملموسة، وتأقلمت الحيوانات المطلقة، وتكاثرت بشكل طبيعي؛ حتى إن بعض المتنزهات تضاعفت بها أعداد الظباء ثلاث مرات خلال عامين؛ لافتًا إلى أن بعض الثغرات التي تظهر في بعض المواقع لن تشكل عائقًا لاستمرار البرنامج، ويعمل المركز حاليًا على إعادة التقييم لتجسير الفجوات والاستعداد لانطلاقة جديدة بتكاتف العديد من الجهات والجمعيات والمهتمين بالبيئة والمواطنين لتحقيق الأهداف التي قام عليها البرنامج، والتي تُحقق متطلبات رؤية المملكة ومبادرة السعودية الخضراء للوصول إلى بيئة مزدهرة ومستدامة.

وأكمل بيان المركز: يتم العمل حاليًا على إنشاء مسيج بمواصفات خاصة مناسبة داخل متنزه الشكران، يكفل سلامة الوعول وتحقيق الأهداف الأساسية التي أطلقت من أجلها في المتنزه، ويعمل المركز على تحويل هذا المتنزه لنقطة انطلاق لبرامج الإطلاق وإعادة التوطين في منطقة الباحة.

وأضاف: يود المركز أن يتقدم بالشكر للمواطنين الذين شاركوا في عملية الإطلاق، وفي التعاون مع المركز للحد من السلبيات، والذين سيتم بهم ومعهم إنجاح برنامج استعادة الحياة الفطرية في المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفطرية": الإجهاد سبب نفوق "وَعْلَيْ بلجرشي" ونعمل على تلافي السلبيات
سبق

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تفاصيل نفوق الوعلين أمس الأربعاء في بلجرشي؛ مؤكدًا كذلك عملهم بالتعاون مع العديد من الجهات -على رأسها إمارة منطقة الباحة- على معالجة السلبيات التي تلت عملية الإطلاق.

يأتي هذا بعد نشر "سبق" للحالة بعنوان (بعد إطلاقها بـ4 أيام.. نفوق 2 من وعول بلجرشي).

وقال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في بيان تفصيلي: "إشارة إلى انتشار مقاطع مصورة عن نفوق اثنين من وعول بلجرشي بعد أربعة أيام من إطلاقها؛ يوضح المركز أن النفوق سببه الإجهاد الذي تعرضت له، والإجهاد من الأسباب الشائعة لنفوق بعض الحيوانات البرية، ويعمل المركز حاليًا بالتعاون مع العديد من الجهات -على رأسها إمارة منطقة الباحة- على معالجة السلبيات التي تلت عملية الإطلاق".

وأوضح المركز أن أهداف الإطلاق الأساسية في المتنزهات الوطنية، هي رفع مستوى الوعي العام، والمشاركة المجتمعية في برامج الحياة الفطرية، ورفع جاذبية المتنزهات، إضافة للدور المهم للربط بين المحميات ومناطق الانتشار الطبيعي للحيوانات الفطرية عبر الممرات الآمنة التي يقع بها معظم المتنزهات الوطنية.

وتابع: سَبَق للمركز الإطلاق في العديد من المتنزهات الوطنية في مناطق مختلفة في المملكة، وحققت نجاحات ملموسة، وتأقلمت الحيوانات المطلقة، وتكاثرت بشكل طبيعي؛ حتى إن بعض المتنزهات تضاعفت بها أعداد الظباء ثلاث مرات خلال عامين؛ لافتًا إلى أن بعض الثغرات التي تظهر في بعض المواقع لن تشكل عائقًا لاستمرار البرنامج، ويعمل المركز حاليًا على إعادة التقييم لتجسير الفجوات والاستعداد لانطلاقة جديدة بتكاتف العديد من الجهات والجمعيات والمهتمين بالبيئة والمواطنين لتحقيق الأهداف التي قام عليها البرنامج، والتي تُحقق متطلبات رؤية المملكة ومبادرة السعودية الخضراء للوصول إلى بيئة مزدهرة ومستدامة.

وأكمل بيان المركز: يتم العمل حاليًا على إنشاء مسيج بمواصفات خاصة مناسبة داخل متنزه الشكران، يكفل سلامة الوعول وتحقيق الأهداف الأساسية التي أطلقت من أجلها في المتنزه، ويعمل المركز على تحويل هذا المتنزه لنقطة انطلاق لبرامج الإطلاق وإعادة التوطين في منطقة الباحة.

وأضاف: يود المركز أن يتقدم بالشكر للمواطنين الذين شاركوا في عملية الإطلاق، وفي التعاون مع المركز للحد من السلبيات، والذين سيتم بهم ومعهم إنجاح برنامج استعادة الحياة الفطرية في المنطقة.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
12:43 PM

"الفطرية": الإجهاد سبب نفوق "وَعْلَيْ بلجرشي" ونعمل على تلافي السلبيات

المركز الوطني: نهدف لرفع مستوى الوعي العام وجاذبية المتنزهات

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تفاصيل نفوق الوعلين أمس الأربعاء في بلجرشي؛ مؤكدًا كذلك عملهم بالتعاون مع العديد من الجهات -على رأسها إمارة منطقة الباحة- على معالجة السلبيات التي تلت عملية الإطلاق.

يأتي هذا بعد نشر "سبق" للحالة بعنوان (بعد إطلاقها بـ4 أيام.. نفوق 2 من وعول بلجرشي).

وقال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في بيان تفصيلي: "إشارة إلى انتشار مقاطع مصورة عن نفوق اثنين من وعول بلجرشي بعد أربعة أيام من إطلاقها؛ يوضح المركز أن النفوق سببه الإجهاد الذي تعرضت له، والإجهاد من الأسباب الشائعة لنفوق بعض الحيوانات البرية، ويعمل المركز حاليًا بالتعاون مع العديد من الجهات -على رأسها إمارة منطقة الباحة- على معالجة السلبيات التي تلت عملية الإطلاق".

وأوضح المركز أن أهداف الإطلاق الأساسية في المتنزهات الوطنية، هي رفع مستوى الوعي العام، والمشاركة المجتمعية في برامج الحياة الفطرية، ورفع جاذبية المتنزهات، إضافة للدور المهم للربط بين المحميات ومناطق الانتشار الطبيعي للحيوانات الفطرية عبر الممرات الآمنة التي يقع بها معظم المتنزهات الوطنية.

وتابع: سَبَق للمركز الإطلاق في العديد من المتنزهات الوطنية في مناطق مختلفة في المملكة، وحققت نجاحات ملموسة، وتأقلمت الحيوانات المطلقة، وتكاثرت بشكل طبيعي؛ حتى إن بعض المتنزهات تضاعفت بها أعداد الظباء ثلاث مرات خلال عامين؛ لافتًا إلى أن بعض الثغرات التي تظهر في بعض المواقع لن تشكل عائقًا لاستمرار البرنامج، ويعمل المركز حاليًا على إعادة التقييم لتجسير الفجوات والاستعداد لانطلاقة جديدة بتكاتف العديد من الجهات والجمعيات والمهتمين بالبيئة والمواطنين لتحقيق الأهداف التي قام عليها البرنامج، والتي تُحقق متطلبات رؤية المملكة ومبادرة السعودية الخضراء للوصول إلى بيئة مزدهرة ومستدامة.

وأكمل بيان المركز: يتم العمل حاليًا على إنشاء مسيج بمواصفات خاصة مناسبة داخل متنزه الشكران، يكفل سلامة الوعول وتحقيق الأهداف الأساسية التي أطلقت من أجلها في المتنزه، ويعمل المركز على تحويل هذا المتنزه لنقطة انطلاق لبرامج الإطلاق وإعادة التوطين في منطقة الباحة.

وأضاف: يود المركز أن يتقدم بالشكر للمواطنين الذين شاركوا في عملية الإطلاق، وفي التعاون مع المركز للحد من السلبيات، والذين سيتم بهم ومعهم إنجاح برنامج استعادة الحياة الفطرية في المنطقة.

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