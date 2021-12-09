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سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 يسجل أكبر عدد مشاهدات على "سكاي سبورتس"

عدد مشاهديه وصل إلى 2.66 مليونًا

سجّل سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 لعام 2021م، والذي أُقيم على حلبة كورنيش جدة، رقمًا قياسيًا في أعداد مشاهدي قناة "سكاي سبورتس فورمولا1"، والذي عدته القناة الرقم الأكبر منذُ حصولها على حقوق النقل قبل 10 سنوات.

ونقلت مجلة موتورز سبورت https://www.motorsportmagazine.com عن مصادر صحفية داخل القناة، قولها إن عدد مشاهدي السباق وصل إلى 2.66 مليون مشاهد، وهو أعلى رقم مشاهدات سجلته سباقات الفورمولا في القناة منذ شرائها حقوق البث المباشر قبل عشر سنوات.

وشهد الموسم الحالي نموًا ملحوظًا في أعداد الجماهير، حيث ترك الصراع المحتدم على اللقب هذا العام بين البريطاني "لويس هاميلتون" والهولندي "ماكس فيرستابين" تأثيرًا إيجابيًا على عددٍ من المشجعين المهتمين بالبطولة.

وقال مدير العلاقات العامة بالقناة، جاك ماكلين: "كان سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1، الأعلى مشاهدةً في تاريخ قناة سكاي سبورتس فورمولا1".

يُذكر أن سباق جائزة السعودية الكبرى stc والذي أُقيم على حلبة كورنيش جدة، شهد حضورًا إعلاميًا كبيرًا بواقع 173 إعلاميًا وإعلامية، من 28 دولة، يمثلون 129 وسيلة إعلامية، فيما تم تجهيز مركزٍ باسم "جزيرة الإعلام"، يتضمن صالاتٍ للصحفيين والمصورين، مزودةً بشاشاتِ عرضٍ عملاقة وخدمة إنترنت عالي السرعة؛ سعيًا للتسهيل على الوسائل الإعلامية في تغطية الحدث لأكبر عددٍ من الجماهير الرياضية على مستوى العالم.

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سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 يسجل أكبر عدد مشاهدات على "سكاي سبورتس"
سبق

سجّل سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 لعام 2021م، والذي أُقيم على حلبة كورنيش جدة، رقمًا قياسيًا في أعداد مشاهدي قناة "سكاي سبورتس فورمولا1"، والذي عدته القناة الرقم الأكبر منذُ حصولها على حقوق النقل قبل 10 سنوات.

ونقلت مجلة موتورز سبورت https://www.motorsportmagazine.com عن مصادر صحفية داخل القناة، قولها إن عدد مشاهدي السباق وصل إلى 2.66 مليون مشاهد، وهو أعلى رقم مشاهدات سجلته سباقات الفورمولا في القناة منذ شرائها حقوق البث المباشر قبل عشر سنوات.

وشهد الموسم الحالي نموًا ملحوظًا في أعداد الجماهير، حيث ترك الصراع المحتدم على اللقب هذا العام بين البريطاني "لويس هاميلتون" والهولندي "ماكس فيرستابين" تأثيرًا إيجابيًا على عددٍ من المشجعين المهتمين بالبطولة.

وقال مدير العلاقات العامة بالقناة، جاك ماكلين: "كان سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1، الأعلى مشاهدةً في تاريخ قناة سكاي سبورتس فورمولا1".

يُذكر أن سباق جائزة السعودية الكبرى stc والذي أُقيم على حلبة كورنيش جدة، شهد حضورًا إعلاميًا كبيرًا بواقع 173 إعلاميًا وإعلامية، من 28 دولة، يمثلون 129 وسيلة إعلامية، فيما تم تجهيز مركزٍ باسم "جزيرة الإعلام"، يتضمن صالاتٍ للصحفيين والمصورين، مزودةً بشاشاتِ عرضٍ عملاقة وخدمة إنترنت عالي السرعة؛ سعيًا للتسهيل على الوسائل الإعلامية في تغطية الحدث لأكبر عددٍ من الجماهير الرياضية على مستوى العالم.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
11:55 PM

سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 يسجل أكبر عدد مشاهدات على "سكاي سبورتس"

عدد مشاهديه وصل إلى 2.66 مليونًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّل سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 لعام 2021م، والذي أُقيم على حلبة كورنيش جدة، رقمًا قياسيًا في أعداد مشاهدي قناة "سكاي سبورتس فورمولا1"، والذي عدته القناة الرقم الأكبر منذُ حصولها على حقوق النقل قبل 10 سنوات.

ونقلت مجلة موتورز سبورت https://www.motorsportmagazine.com عن مصادر صحفية داخل القناة، قولها إن عدد مشاهدي السباق وصل إلى 2.66 مليون مشاهد، وهو أعلى رقم مشاهدات سجلته سباقات الفورمولا في القناة منذ شرائها حقوق البث المباشر قبل عشر سنوات.

وشهد الموسم الحالي نموًا ملحوظًا في أعداد الجماهير، حيث ترك الصراع المحتدم على اللقب هذا العام بين البريطاني "لويس هاميلتون" والهولندي "ماكس فيرستابين" تأثيرًا إيجابيًا على عددٍ من المشجعين المهتمين بالبطولة.

وقال مدير العلاقات العامة بالقناة، جاك ماكلين: "كان سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1، الأعلى مشاهدةً في تاريخ قناة سكاي سبورتس فورمولا1".

يُذكر أن سباق جائزة السعودية الكبرى stc والذي أُقيم على حلبة كورنيش جدة، شهد حضورًا إعلاميًا كبيرًا بواقع 173 إعلاميًا وإعلامية، من 28 دولة، يمثلون 129 وسيلة إعلامية، فيما تم تجهيز مركزٍ باسم "جزيرة الإعلام"، يتضمن صالاتٍ للصحفيين والمصورين، مزودةً بشاشاتِ عرضٍ عملاقة وخدمة إنترنت عالي السرعة؛ سعيًا للتسهيل على الوسائل الإعلامية في تغطية الحدث لأكبر عددٍ من الجماهير الرياضية على مستوى العالم.

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142 مليون ..

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