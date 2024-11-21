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"محافظ المخواة" يُكرّم الشاب "عباس" لإنقاذه 3 محتجزين في سيول وادي نيرا

"الهزاني": عمل بطولي نبيل لا يُستغرب من أبناء الوطن

كرّم محافظ ‫المخواة نايف بن محمد الهزاني، المواطن عباس بن مشعل الزهراني، نظير جهوده وشجاعته ومبادرته الإنسانية في إنقاذ ثلاثة محتجزين في سيول وادي مركز نيرا التابع لمحافظة المخواة، بعد أن جرفت السيول مركبتهم لتستقر بهم في وسط الوادي.

وكان المواطن "عباس" بادر بإنقاذهم بمعدة ثقيلة خاصة به من نوع "شيول" ونقلهم لمكان آمن، في بادرة إنسانية كانت محل إشادة وحديث الأهالي بمنطقة الباحة، كما تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع عملية الإنقاذ، بعد لطف الله، وتدخله السريع والذي أظهر احترافيته في العملية للمحافظة على سلامتهم.

وأثنى "الهزاني" على دوره البطولي وشجاعته، وأشاد بشهامته وموقفه الإنساني، مؤكدًا أن ذلك العمل النبيل لا يُستغرب من أبناء الوطن الذين عُرف عنهم الإخلاص والتضحية، مقدمًا شكره له، ودعا الله أن يجزل له الثواب على عمله البطولي.

وقدم الشاب عباس الزهراني شكره لمحافظ المخواة على التكريم، مثمنًا في الوقت ذاته هذه البادرة غير المستغربة من المسؤولين لتكريم أي عمل إنساني.

المخواة سيول أمطار

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"محافظ المخواة" يُكرّم الشاب "عباس" لإنقاذه 3 محتجزين في سيول وادي نيرا
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كرّم محافظ ‫المخواة نايف بن محمد الهزاني، المواطن عباس بن مشعل الزهراني، نظير جهوده وشجاعته ومبادرته الإنسانية في إنقاذ ثلاثة محتجزين في سيول وادي مركز نيرا التابع لمحافظة المخواة، بعد أن جرفت السيول مركبتهم لتستقر بهم في وسط الوادي.

وكان المواطن "عباس" بادر بإنقاذهم بمعدة ثقيلة خاصة به من نوع "شيول" ونقلهم لمكان آمن، في بادرة إنسانية كانت محل إشادة وحديث الأهالي بمنطقة الباحة، كما تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع عملية الإنقاذ، بعد لطف الله، وتدخله السريع والذي أظهر احترافيته في العملية للمحافظة على سلامتهم.

وأثنى "الهزاني" على دوره البطولي وشجاعته، وأشاد بشهامته وموقفه الإنساني، مؤكدًا أن ذلك العمل النبيل لا يُستغرب من أبناء الوطن الذين عُرف عنهم الإخلاص والتضحية، مقدمًا شكره له، ودعا الله أن يجزل له الثواب على عمله البطولي.

وقدم الشاب عباس الزهراني شكره لمحافظ المخواة على التكريم، مثمنًا في الوقت ذاته هذه البادرة غير المستغربة من المسؤولين لتكريم أي عمل إنساني.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
10:46 PM

"محافظ المخواة" يُكرّم الشاب "عباس" لإنقاذه 3 محتجزين في سيول وادي نيرا

"الهزاني": عمل بطولي نبيل لا يُستغرب من أبناء الوطن

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عبدالعزيز الشهري - المخواة
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كرّم محافظ ‫المخواة نايف بن محمد الهزاني، المواطن عباس بن مشعل الزهراني، نظير جهوده وشجاعته ومبادرته الإنسانية في إنقاذ ثلاثة محتجزين في سيول وادي مركز نيرا التابع لمحافظة المخواة، بعد أن جرفت السيول مركبتهم لتستقر بهم في وسط الوادي.

وكان المواطن "عباس" بادر بإنقاذهم بمعدة ثقيلة خاصة به من نوع "شيول" ونقلهم لمكان آمن، في بادرة إنسانية كانت محل إشادة وحديث الأهالي بمنطقة الباحة، كما تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع عملية الإنقاذ، بعد لطف الله، وتدخله السريع والذي أظهر احترافيته في العملية للمحافظة على سلامتهم.

وأثنى "الهزاني" على دوره البطولي وشجاعته، وأشاد بشهامته وموقفه الإنساني، مؤكدًا أن ذلك العمل النبيل لا يُستغرب من أبناء الوطن الذين عُرف عنهم الإخلاص والتضحية، مقدمًا شكره له، ودعا الله أن يجزل له الثواب على عمله البطولي.

وقدم الشاب عباس الزهراني شكره لمحافظ المخواة على التكريم، مثمنًا في الوقت ذاته هذه البادرة غير المستغربة من المسؤولين لتكريم أي عمل إنساني.

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