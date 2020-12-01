مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى" ويتجولون في أرجائه

من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 48 مستوطنًا اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته.