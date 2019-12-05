ظاهرة لم تتكرر منذ 100 عام.. كسوف حلقي للشمس بالخليج نهاية ديسمبر

"عودة": يقع داخل شريط ضيق بدءًا بعمان مرورًا بالإمارات وقطر وينتهي بالمملكة

تشهد أجزاء من منطقة الخليج ظاهرة فلكية نادرة صبيحة يوم الخميس 26 ديسمبر المقبل، تتمثل في كسوف حلقي للشمس.

وأوضح مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة، لـ"سبق" أنه عند الكسوف الحلقي يقع القمر أمام الشمس، ويكون قُطره الظاهري أصغر من قُطر الشمس الظاهري بقليل؛ فيحجب الشمس ويبقى منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة؛ ولذلك يسمى بالكسوف الحلقي.

وقال "عودة": بالنسبة لمنطقة الخليج؛ فإن المناطق التي ستشاهد الكسوف الحلقي تقع داخل شريط ضيق قُطره حوالى 155كم يبدأ من سلطنة عمان مرورًا بالإمارات ثم قطر، وينتهي في شرق السعودية، وفي حين أن أجزاء من هذه الدول ستشاهد الحدث ككسوف حلقي؛ إلا أن باقي مناطق الخليج ستتمكن من رؤيته ككسوف جزئي.

وأضاف: بالنسبة للمملكة؛ سيبدأ الشريط الضيق للكسوف الحلقي من الساحل الشرقي بقرب قطر، وينتهي سريعًا غرب مدينة الهفوف. وستكون نسبة الكسوف في مدينة الرياض 87%، وفي مدينة جدة 39%. وكان آخر كسوف حلقي قد شهدته المملكة عام 1922م، وسيكون المقبل عام 2049م بمشيئة الله.

أما فيما يخص الإمارات؛ سيبدأ الشريط الضيق للكسوف الحلقي من جنوب شرق الدولة، متمركزًا حول منطقة أم الزمول، ويتجه غربًا قاطعًا منطقة ليوا ومدينة زايد، ومن ثم يعبر الساحل الغربي للدولة؛ وبالتالي فإن معظم جنوب دولة الإمارات سيشاهد الكسوف الحلقي، في حين ستشهد الإمارات الأخرى الحدث ككسوف جزئي فقط، وهذا يشمل مدينة أبو ظبي والعين وجميع الإمارات الأخرى. ويومها ستشرق الشمس مكسوفة بالنسبة لجميع مناطق الدولة ومن ثم تشهد بعض المناطق الكسوف الحلقي، وتبلغ مدة الكسوف الحلقي عند مركز الشريط دقيقتين و54 ثانية.

وبيّن الفلكي "عودة" أن نسبة الكسوف ستكون في مدينة أبو ظبي 91% وفي مدينة العين 90% وفي مدينة دبي %87 وفي مدينة رأس الخيمة 84%. وقد كان آخر كسوف حلقي شهدته الدولة عام 1847م، وسيكون المقبل عام 2201م بمشيئة الله.

وقال "عودة": الكسوف عبارة عن ظاهرة فلكية تحدث عندما يقع القمر بين الشمس والأرض، فعندها تختفي الشمس خلف القمر إما كليًّا أو جزئيًّا. ويُرى القمر بحجم الشمس على الرغم من أنه أصغر منها بـ400 مرة؛ لأنه أقرب من الشمس بـ400 مرة، ولو كان قُطره أقل بـ225كم؛ لما أمكننا رؤية أي كسوف كلي، ولو كان بُعده نصف المسافة الحالية لأصبح الكسوف شهريًّا، ويقدّر بأن شخصًا من كل 25 ألف شخص تسنح له الفرصة لرؤية كسوف كلي، ويبلغ معدل تكرار الكسوف الكلي فوق نفس المنطقة كل 360- 400 سنة!

وتابع: لرؤية الكسوف لا بد من توفر شرطين: الأول وجود الشمس فوق الأفق وقت الكسوف، والثاني أن يكون موقعنا على الأرض مناسبًا لرؤية الكسوف؛ فقد تكون الشمس مشرقة على منطقة وهي مكسوفة وتكون في نفس اللحظة مشرقة فوق منطقة أخرى؛ إلا أنها غير مكسوفة على الإطلاق، وهذا يتضمن أن مواعيد بداية ونهاية الكسوف ونسبة ما يكسف من الشمس لنفس الكسوف تختلف من منطقة لأخرى.

وحذّر "عودة" من النظر مباشرة نحو الشمس وقت الكسوف؛ فذلك قد يؤدي إلى تلف في العين قد يصل إلى درجة العمى الدائم، وهذا التحذير ساري المفعول وقت الكسوف وغيره؛ فلا توجد أشعة خاصة وقت الكسوف؛ إلا أن الكسوف سيكون دافعًا قويًّا للنظر مباشرة نحو الشمس؛ مما يؤدي إلى إصابة العين بأضرار متفاوتة. وأن تشعر أن أشعة الشمس غير مؤذية وبإمكانك النظر إليها هو شعور خاطئ؛ فعدسة العين تعمل كمكبر صغير، فعندما تنظر إلى الشمس فإن أشعتها ستتركز على الشبكية، وبالتالي قد تحرقها وهذا مشابه تمامًا لما يحدث عندما تُوَجه المكبر على ورقة لتحرقها بأشعة الشمس، والخطر الأكبر يكمن في أن الشبكية لا تمتلك مستقبلات للألم، فالراصد لا يشعر بالكارثة إلا بعد ساعات من ذلك.

وأعاد الكلام نفسه: عند استخدام بعض المرشحات التي ساد الاعتقاد بأنها آمنة؛ فكون أشعة الشمس غير مؤذية عبر المرشح فهذا لا يعني أنه يمكنك النظر بأمان إلى الشمس فهناك الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية؛ فالمرشح يجب أن يحتوي على طبقة من الألمنيوم أو الكروم أو الفضة؛ لمنع الأشعة تحت الحمراء من الوصول لعينيك. ومن المرشحات غير الآمنة أيضًا صور الأشعة الطبية المستخدمة والزجاج المدخن والنظارات الشمسية وأقراص الكمبيوتر وبعض أقراص الليزر.

وأكد "عودة" أن من الطرق الآمنة لرصد الكسوف بالعين المجردة، استخدام النظارات الشمسية الخاصة لرصد الكسوف وفي العادة توفر الجمعيات الفلكية عددًا منها للمهتمين، أو استخدام زجاج اللحامين المستخدم في أعمال تلحيم الحديد ذي الرقم 12 أو 14 فقط.

وينظم مركز الفلك الدولي رصدًا جماهيريًّا عامًّا لرصد الظاهرة من إحدى أنسب المناطق في الدولة التي ستشهد الكسوف الحلقي، في فندق تلال ليوا الواقع في منطقة الظفرة، وسيبدأ الرصد من الساعة السادسة والنصف وحتى نهاية كسوف الشمس، وسيوفر المركز للمشاركين نظارات الكسوف الخاصة، إضافة إلى تلسكوبات شمسية خاصة. ويمكن التواصل مع المركز لمعرفة التفاصيل وحجز المقاعد.

وبالنسبة لسلطنة عمان، سيبدأ الشريط الضيق للكسوف الحلقي من جنوب شرق السلطنة من عند جزيرة مصيرة، ويتجه غربًا قاطعًا النصف الجنوبي من محافظة الداخلية ومن ثم النصف الجنوبي من محافظة الظاهرة.

وستكون نسبة الكسوف في مدينة مسقط ومدينة صحار 88% وفي مدينة صلالة 75%. وقد كان آخر كسوف حلقي شهدته السلطنة عام 1901 وسيكون المقبل عام 2020م بمشيئة الله.

وبالنسبة لقطر؛ فإن المنطقة الواقعة من منتصف الدوحة وحتى جنوب قطر؛ ستشهد الكسوف ككسوف حلقي؛ في حين أن باقي المناطق الشمالية ستشهده ككسوف جزئي.