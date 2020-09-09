"الصحة": تسجيل 775 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 720 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020، تسجيل 775 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 323012 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 720 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 298966 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4165 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 19881 و"الحرجة": 1386 حالة .
"الصحة": تسجيل 775 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 720 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-09-09
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020، تسجيل 775 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 323012 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 720 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 298966 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4165 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 19881 و"الحرجة": 1386 حالة .
09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
03:54 PM
"الصحة": تسجيل 775 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 720 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020، تسجيل 775 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 323012 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 720 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 298966 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4165 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 19881 و"الحرجة": 1386 حالة .