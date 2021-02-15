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"المدني" تبدأ إجراء اختبارات تجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر للهواتف المتنقلة

قالت: في حالات الطوارئ وعبر رسائل البث الخلوي في محافظات حريملاء والعيينة وبقيق والشنان

تبدأ المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ابتداءً من اليوم الإثنين 3 / 7 / 1442هـ الموافق 15 / 2 / 2021م حتى يوم الإثنين المقبل 10 / 7 / 1442 هـ الموافق 22 / 2 / 2021م في الساعة الخامسة مساءً، المرحلة الأولى من إجراء الاختبارات التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر للهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ، عبر رسائل البث الخلوي، في محافظات حريملاء والعيينة وبقيق والشنان وبحرة والقنفذة وتنومة، ومدينة الباحة.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين في تلك المدن والمحافظات، إلى المشاركة في تقييم التجربة عبر الرابط الذي سيصل إلى هواتفهم برسالة نصية (SMS)، منوّهة بأهمية تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المتنقلة إلى آخر إصدار لضمان استقبال الرسائل والتنبيهات، ومؤكدة أنه ليس هناك ما يدعو إلى الذعر أو القلق بشأنها، وستسبقها رسائل نصية.

تأتي المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ مواكبة للتقنيات الحديثة المتقدمة، بحيث يكون الإنذار برسائل بث خلوي في منطقة جغرافية محددة لتحذير سكانها من قرب وقوع حالة طارئة في المنطقة المحيطة بهم، من خلال أجهزة الهواتف المتنقلة.

الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المدني" تبدأ إجراء اختبارات تجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر للهواتف المتنقلة
سبق

تبدأ المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ابتداءً من اليوم الإثنين 3 / 7 / 1442هـ الموافق 15 / 2 / 2021م حتى يوم الإثنين المقبل 10 / 7 / 1442 هـ الموافق 22 / 2 / 2021م في الساعة الخامسة مساءً، المرحلة الأولى من إجراء الاختبارات التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر للهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ، عبر رسائل البث الخلوي، في محافظات حريملاء والعيينة وبقيق والشنان وبحرة والقنفذة وتنومة، ومدينة الباحة.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين في تلك المدن والمحافظات، إلى المشاركة في تقييم التجربة عبر الرابط الذي سيصل إلى هواتفهم برسالة نصية (SMS)، منوّهة بأهمية تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المتنقلة إلى آخر إصدار لضمان استقبال الرسائل والتنبيهات، ومؤكدة أنه ليس هناك ما يدعو إلى الذعر أو القلق بشأنها، وستسبقها رسائل نصية.

تأتي المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ مواكبة للتقنيات الحديثة المتقدمة، بحيث يكون الإنذار برسائل بث خلوي في منطقة جغرافية محددة لتحذير سكانها من قرب وقوع حالة طارئة في المنطقة المحيطة بهم، من خلال أجهزة الهواتف المتنقلة.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
10:31 AM

"المدني" تبدأ إجراء اختبارات تجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر للهواتف المتنقلة

قالت: في حالات الطوارئ وعبر رسائل البث الخلوي في محافظات حريملاء والعيينة وبقيق والشنان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تبدأ المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ابتداءً من اليوم الإثنين 3 / 7 / 1442هـ الموافق 15 / 2 / 2021م حتى يوم الإثنين المقبل 10 / 7 / 1442 هـ الموافق 22 / 2 / 2021م في الساعة الخامسة مساءً، المرحلة الأولى من إجراء الاختبارات التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر للهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ، عبر رسائل البث الخلوي، في محافظات حريملاء والعيينة وبقيق والشنان وبحرة والقنفذة وتنومة، ومدينة الباحة.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين في تلك المدن والمحافظات، إلى المشاركة في تقييم التجربة عبر الرابط الذي سيصل إلى هواتفهم برسالة نصية (SMS)، منوّهة بأهمية تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المتنقلة إلى آخر إصدار لضمان استقبال الرسائل والتنبيهات، ومؤكدة أنه ليس هناك ما يدعو إلى الذعر أو القلق بشأنها، وستسبقها رسائل نصية.

تأتي المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ مواكبة للتقنيات الحديثة المتقدمة، بحيث يكون الإنذار برسائل بث خلوي في منطقة جغرافية محددة لتحذير سكانها من قرب وقوع حالة طارئة في المنطقة المحيطة بهم، من خلال أجهزة الهواتف المتنقلة.

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