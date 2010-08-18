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بعد ودية الدرعية أمس.. الهلال يواصل الإعداد لملاقاة التعاون

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الثلاثاء مراناً اعتيادياً؛ استعداداً لمواجهة مضيفه "التعاون" الجمعة المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، واشتمل المران على تدريبات لياقية، وتطبيقات تكتيكية، ومناورة فنية.

ويؤدي الأزرق مساء غد الأربعاء مرانه الرئيس لمواجهة مضيفه "التعاون"؛ وذلك في مقر النادي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد ودية الدرعية أمس.. الهلال يواصل الإعداد لملاقاة التعاون
سبق

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الثلاثاء مراناً اعتيادياً؛ استعداداً لمواجهة مضيفه "التعاون" الجمعة المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، واشتمل المران على تدريبات لياقية، وتطبيقات تكتيكية، ومناورة فنية.

ويؤدي الأزرق مساء غد الأربعاء مرانه الرئيس لمواجهة مضيفه "التعاون"؛ وذلك في مقر النادي.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
11:58 PM

بعد ودية الدرعية أمس.. الهلال يواصل الإعداد لملاقاة التعاون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الثلاثاء مراناً اعتيادياً؛ استعداداً لمواجهة مضيفه "التعاون" الجمعة المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، واشتمل المران على تدريبات لياقية، وتطبيقات تكتيكية، ومناورة فنية.

ويؤدي الأزرق مساء غد الأربعاء مرانه الرئيس لمواجهة مضيفه "التعاون"؛ وذلك في مقر النادي.

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