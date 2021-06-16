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طبيب روسي شهير: الدموع تساعد على اكتشاف نوع من السرطان

أعلن الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف؛ أن الدموع الدموية، هي إشارة إلى وجود مشكلة صحية خطيرة في الجسم.

ويشير مياسنيكوف؛ في حديث تلفزيوني، إلى أن هذه الحالة قد تكون من أعراض الإصابة بالسرطان، طبقاً لوكالة "نوفستي" الروسية.

ويضيف، وقد تكون الدموع الدموية إشارة إلى أمراض الكبد.

ويقول، "يحدث هذا الأمر المروّع، عند حدوث خلل في عملية تخثر الدم لدى المصاب بمرض في الكبد، فيبدأ يذرف دموعاً حمراء".

وهناك مرض آخر قد يسبّب انهمار الدموع الحمراء عند النساء، هو التهاب بطانة الرحم، الذي هو مرض مزمن يصيب الجهاز التناسلي الأنثوي، الذي يتميز بنمو نسيج بطانة الرحم وانتشاره إلى خارجه.

وأورام الغدة الدمعية هي مجموعة من الأورام الخبيثة تنمو وتتطور بسرعة، تعرقل حركة مقلة العين، مسبّبة الألم وارتفاع الضغط داخل العين، وقد تنتقل إلى الأنسجة المحيطة، وتنتشر إلى مناطق بعيدة في الجسم.

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طبيب روسي شهير: الدموع تساعد على اكتشاف نوع من السرطان
سبق

أعلن الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف؛ أن الدموع الدموية، هي إشارة إلى وجود مشكلة صحية خطيرة في الجسم.

ويشير مياسنيكوف؛ في حديث تلفزيوني، إلى أن هذه الحالة قد تكون من أعراض الإصابة بالسرطان، طبقاً لوكالة "نوفستي" الروسية.

ويضيف، وقد تكون الدموع الدموية إشارة إلى أمراض الكبد.

ويقول، "يحدث هذا الأمر المروّع، عند حدوث خلل في عملية تخثر الدم لدى المصاب بمرض في الكبد، فيبدأ يذرف دموعاً حمراء".

وهناك مرض آخر قد يسبّب انهمار الدموع الحمراء عند النساء، هو التهاب بطانة الرحم، الذي هو مرض مزمن يصيب الجهاز التناسلي الأنثوي، الذي يتميز بنمو نسيج بطانة الرحم وانتشاره إلى خارجه.

وأورام الغدة الدمعية هي مجموعة من الأورام الخبيثة تنمو وتتطور بسرعة، تعرقل حركة مقلة العين، مسبّبة الألم وارتفاع الضغط داخل العين، وقد تنتقل إلى الأنسجة المحيطة، وتنتشر إلى مناطق بعيدة في الجسم.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
08:17 AM

طبيب روسي شهير: الدموع تساعد على اكتشاف نوع من السرطان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف؛ أن الدموع الدموية، هي إشارة إلى وجود مشكلة صحية خطيرة في الجسم.

ويشير مياسنيكوف؛ في حديث تلفزيوني، إلى أن هذه الحالة قد تكون من أعراض الإصابة بالسرطان، طبقاً لوكالة "نوفستي" الروسية.

ويضيف، وقد تكون الدموع الدموية إشارة إلى أمراض الكبد.

ويقول، "يحدث هذا الأمر المروّع، عند حدوث خلل في عملية تخثر الدم لدى المصاب بمرض في الكبد، فيبدأ يذرف دموعاً حمراء".

وهناك مرض آخر قد يسبّب انهمار الدموع الحمراء عند النساء، هو التهاب بطانة الرحم، الذي هو مرض مزمن يصيب الجهاز التناسلي الأنثوي، الذي يتميز بنمو نسيج بطانة الرحم وانتشاره إلى خارجه.

وأورام الغدة الدمعية هي مجموعة من الأورام الخبيثة تنمو وتتطور بسرعة، تعرقل حركة مقلة العين، مسبّبة الألم وارتفاع الضغط داخل العين، وقد تنتقل إلى الأنسجة المحيطة، وتنتشر إلى مناطق بعيدة في الجسم.

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